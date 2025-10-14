Trump advirte a Milei que si pierde elección legislativa no habrá generosidad de EEUU

A 12 días de esos comicios, Trump y Milei compartían este martes un almuerzo de trabajo junto a delegaciones de sus respectivos Gobiernos.

Ojo con China

Pero Trump no se quedó solo en eso: advirtió al Gobierno argentino que cualquier cooperación militar con China le generaría enorme malestar.

"Creo que no deberían estar haciendo negocios con China. Pueden hacer algo de comercio, pero definitivamente nada que vaya más allá de eso. Mucho menos algo que tenga que ver con cooperación militar. Si eso es lo que está ocurriendo, me enojaría muchísimo", dijo Trump.

El presidente de EEUU hizo esta advertencia al ser consultado respecto a si Washington condiciona la asistencia financiera a Argentina a que Buenos Aires ponga fin al swap (intercambio de monedas) con Pekín, y cierre una base espacial en Neuquén (sur) operada por la Administración Espacial Nacional China.

Durante la conferencia de prensa, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, desmintió que EEUU exigiera al Gobierno de Milei poner fin al intercambio de divisas con China, a cambio de prestarle respaldo financiero.

Agenda recortada

La agenda oficial de Milei esperaba una reunión con Trump de 45 minutos, previsión que el Gobierno argentino acortó en las últimas horas a una bilateral de 15 minutos, aunque finalmente parecía descartada una reunión a solas entre ambos mandatarios.

La comitiva que acompaña al presidente argentino, que se aloja en la Blair House, destinada a los jefes de Estado de visita oficial en Washington, está integrada por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; los ministros Luis Caputo, de Economía; Gerardo Werthein, de Relaciones Exteriores; Patricia Bullrich, de Seguridad, y el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili.

