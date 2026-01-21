STM Retro: De la nostalgia de los ómnibus de Montevideo al joystick

A través de STM Retro, un proyecto desarrollado para el simulador internacional OMSI 2, el uruguayo César Molina logró recrear ómnibus, recorridos y escenarios inspirados en Montevideo y su zona suburbana, despertando entusiasmo tanto entre jugadores locales como en una comunidad internacional especializada en simuladores de transporte.

OMSI 2 es un videojuego de conducción de ómnibus con una base de usuarios muy activa, conocida por su nivel de realismo y por los proyectos creados por la propia comunidad. En ese universo se insertó STM Retro, una propuesta que reproduce el día a día del transporte colectivo uruguayo con un nivel de detalle que apela directamente a la memoria de quienes han sido pasajeros.

Nostalgia

Captura de pantalla 2026-01-21 114050

“Tuve que ver muchas fotos históricas, y algunas te traen recuerdos”, contó Molina en diálogo con Telemundo. “Me fui de Uruguay en 2007 y volví en 2011. Ver imágenes de esos años me dio nostalgia, y eso me empujó a hacer el mapa”.

El trabajo no se limita a los vehículos. Calles, edificios y trayectos fueron pensados para reflejar una Montevideo reconocible, incluso en detalles que no siempre saltan a la vista. El desarrollo completo llevó alrededor de un año, y comenzó con una línea muy personal para su creador.

“Arranqué por un ómnibus que tomé toda la vida: el 7E8R. Después hice la 700, para variar un poco, porque ya tenía el Centro–Avenida Italia. Ahí también incorporé el aeropuerto”, explicó.

Aunque el proyecto nació casi como un juego entre amigos, rápidamente tomó otra dimensión. Seis personas colaboraron con imágenes, sonidos y pruebas previas al lanzamiento, pero el verdadero impacto llegó cuando la comunidad empezó a pedir que se publicara.

Crear y seguir creando

Captura de pantalla 2026-01-21 113845

“Esto iba a ser solo para mis amigos. No pensaba lanzarlo, hasta que había más de mil personas pidiéndome que lo publicara. No esperaba este revuelo, ni que hubiera tanto interés en un simulador de ómnibus”, reconoció.

STM Retro es gratuito y de libre acceso. Molina no busca monetizar el proyecto: lo define como un hobby, impulsado por su interés por la imagen, los píxeles y el aprendizaje autodidacta a través de tutoriales online. No es desarrollador profesional de videojuegos.

Las actualizaciones, nuevos recorridos y avances se comparten a través de su canal de YouTube MvdSubUrbano y en su cuenta de X @7e8rcopsa_nt, donde también interactúa con seguidores y documenta el proceso creativo.

El mapa seguirá creciendo. “Veo Montevideo como un abanico. Empecé desde la Costa de Oro y quiero hacer Pando, Sauce y después ir hacia Playa Pascual”, adelantó.