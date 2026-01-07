Durante la mañana de este miércoles, se registró un grave siniestro de tránsito en el centro de la capital, específicamente en la Avenida 18 de Julio, entre las calles Convención y Andes. Un taxista que circulaba con destino a Ciudad Vieja perdió el dominio del vehículo, cruzó de senda e impactó contra tres personas que se encontraban en la acera, de acuerdo a lo informado por Telemundo.
Siniestro
Taxista "pierde el control" en Av. 18 de Julio y embiste a tres peatones que esperaban ómnibus
El taxista se cruzó de senda e impactó contra tres personas que se encuentran fuera de peligro. El conductor hizo referencia a desperfectos mecánicos.