Taxista "pierde el control" en Av. 18 de Julio y embiste a tres peatones que esperaban ómnibus

Estado de los afectados

Traslados médicos: Una mujer y un hombre fueron derivados a centros asistenciales para su valoración. La información primaria indica que sus vidas no corren peligro, aunque testigos en el lugar señalaron que la mujer fue desplazada varios metros tras el impacto.

Alta en el lugar: El tercer involucrado, un hombre mayor de edad, no presentó lesiones de entidad y se retiró por sus propios medios sin necesidad de asistencia médica.

Declaraciones y peritajes

El conductor del taxi, a quien se le realizó una espirometría con resultado negativo, atribuyó el siniestro a una falla mecánica. Según su declaración, el vehículo había sido sometido recientemente a reparaciones en el tren delantero, lo que habría provocado la pérdida de control.

Obreros que trabajaban en la zona presenciaron el evento y destacaron la proximidad del vehículo a su área de trabajo, el taxi pasó a un metro de los obreros, de acuerdo a lo informado por el citado medio.

Las autoridades continúan trabajando en el lugar para determinar las causas exactas del siniestro y verificar la versión del desperfecto mecánico mediante peritajes técnicos.