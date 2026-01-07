Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad 18 de Julio | peatones |

Siniestro

Taxista "pierde el control" en Av. 18 de Julio y embiste a tres peatones que esperaban ómnibus

El taxista se cruzó de senda e impactó contra tres personas que se encuentran fuera de peligro. El conductor hizo referencia a desperfectos mecánicos.

Taxista impactó contra peatones
Durante la mañana de este miércoles, se registró un grave siniestro de tránsito en el centro de la capital, específicamente en la Avenida 18 de Julio, entre las calles Convención y Andes. Un taxista que circulaba con destino a Ciudad Vieja perdió el dominio del vehículo, cruzó de senda e impactó contra tres personas que se encontraban en la acera, de acuerdo a lo informado por Telemundo.

Detalles del incidente

El vehículo circulaba sin pasajeros al momento del accidente. Según los reportes preliminares y el análisis de las cámaras del Centro de Comando Unificado, el taxi transitaba a una velocidad considerable cuando, tras cruzar la calle Convención, se desvió de su carril y subió a la vereda.

En ese punto, tres personas (dos hombres y una mujer) esperaban el transporte público cerca de una parada que actualmente se encuentra en reparación.

Estado de los afectados

  • Traslados médicos: Una mujer y un hombre fueron derivados a centros asistenciales para su valoración. La información primaria indica que sus vidas no corren peligro, aunque testigos en el lugar señalaron que la mujer fue desplazada varios metros tras el impacto.

  • Alta en el lugar: El tercer involucrado, un hombre mayor de edad, no presentó lesiones de entidad y se retiró por sus propios medios sin necesidad de asistencia médica.

Declaraciones y peritajes

El conductor del taxi, a quien se le realizó una espirometría con resultado negativo, atribuyó el siniestro a una falla mecánica. Según su declaración, el vehículo había sido sometido recientemente a reparaciones en el tren delantero, lo que habría provocado la pérdida de control.

Obreros que trabajaban en la zona presenciaron el evento y destacaron la proximidad del vehículo a su área de trabajo, el taxi pasó a un metro de los obreros, de acuerdo a lo informado por el citado medio.

Las autoridades continúan trabajando en el lugar para determinar las causas exactas del siniestro y verificar la versión del desperfecto mecánico mediante peritajes técnicos.

Temas

