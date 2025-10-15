Temporada de frutillas en Uruguay

calendario_de_frutas_y_verduras_por_estacion

Zonas destacadas

La frutilla no es uniforme en todo el país. Tradicionalmente, Salto y Bella Unión en el norte juegan un papel clave, junto con productores del sur, como en el departamento de San José. En esas zonas, la fruta tiene más protagonismo y condiciones favorables de suelo y clima.

Según expertos agrícolas, la producción temprana —cuando abril o mayo se extiende en temperaturas templadas— favorece variedades que pueden adelantar su floración. En ese sentido, los productores vienen desarrollando líneas varietales con tolerancias a enfermedades, buen calibre y adaptación a climas variables.

A nivel técnico, existe interés reciente en cultivos con propagación intrapredial, es decir, multiplicar las plantas dentro de la propia finca para reducir costos de compra de plantines externos. Esa estrategia está siendo evaluada cada vez más en estudios agrícolas internacionales, incluso en cultivos de frutilla, para lograr mayor autosuficiencia productiva.

Demanda, oferta y precios

Con el inicio de la temporada, el mercado empieza a sentir presión. La oferta temprana suele ser limitada, lo que puede elevar precios. En años anteriores, los reportes indicaban que en la segunda quincena de octubre la frutilla “invade la plaza” con colores y demanda elevada.

Sin embargo, para que esa invasión sea rentable para el productor, los costos (plántulas, riego, fertilizantes, control fitosanitario) tienen que estar bajo control. Si las lluvias o el calor extremo se presentan en momentos críticos, podrían afectar el tamaño, el dulzor o la integridad del fruto, complicando la comercialización.

Para los consumidores, puede ser momento de “premiar” al productor local. Frutillas frescas de estación tienen sabor, aroma y vínculo con quien las cultiva; pero su precio final también dependerá de los intermediarios, transporte y pérdidas en poscosecha.