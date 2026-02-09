Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad

A los tiros

Terrible: cuatro heridos de bala en la puerta de El Tropy en Arroyo Seco

La información primaria indica que dentro de la discoteca se produjo un altercado que culminó con la salida de quienes después consumarían la agresión.

Cuatro heridos de bala fue el saldo de un violento incidente ocurrido sobre las 05:00 horas del lunes en la puerta de la discoteca El Tropy.

Según consignara Radio Sarandí, la información primaria indica que dentro de la discoteca se produjo un altercado que culminó con la salida de quienes después consumarían la agresión.

Más tarde, en el momento del cierre del lugar, un auto pasó por la puerta y los atacantes consumaron a disparos la “revancha” por la reyerta anterior.

Por fortuna, ninguno de los cuatro heridos presentaría heridas de gravedad, e incluso uno de ellos recibió el alta en el lugar.

La Policía revisa ahora las cámaras de vigilancia de la zona y recaba testimonios con el fin de identificar y detener a los agresores.

El atentado

Según se pudo saber por fuentes policiales, un auto pasó por la puerta del local y realizó varios disparos: pasó dos veces, de ida y vuelta.

Como consecuencia de lo sucedido, cuatro personas resultaron baleadas. Ninguna de ellas está grave: una fue dada de alta en el lugar y las otras tres fueron internadas en centros de salud.

Según las primeras investigaciones, todo comenzó con una discusión en el interior del local. A raíz de eso, unas personas salieron, fueron en busca del auto y del arma, y luego realizaron los disparos.

En la escena de lo sucedido se hallaron al menos cuatro vainas. La investigación policial señala que el auto en cuestión fugó hacia la zona del 40 Semanas.

En el caso trabaja personal de Investigaciones de Zona I. La Policía Científica hizo el relevamiento de la zona y ahora, entre otras acciones, se analizarán las grabaciones de cámaras de seguridad de la zona.

