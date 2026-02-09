Terrible: cuatro heridos de bala en la puerta de El Tropy en Arroyo Seco

Más tarde, en el momento del cierre del lugar, un auto pasó por la puerta y los atacantes consumaron a disparos la “revancha” por la reyerta anterior.

Por fortuna, ninguno de los cuatro heridos presentaría heridas de gravedad, e incluso uno de ellos recibió el alta en el lugar.

La Policía revisa ahora las cámaras de vigilancia de la zona y recaba testimonios con el fin de identificar y detener a los agresores.

El atentado

Según se pudo saber por fuentes policiales, un auto pasó por la puerta del local y realizó varios disparos: pasó dos veces, de ida y vuelta.

Como consecuencia de lo sucedido, cuatro personas resultaron baleadas. Ninguna de ellas está grave: una fue dada de alta en el lugar y las otras tres fueron internadas en centros de salud.

Según las primeras investigaciones, todo comenzó con una discusión en el interior del local. A raíz de eso, unas personas salieron, fueron en busca del auto y del arma, y luego realizaron los disparos.

En la escena de lo sucedido se hallaron al menos cuatro vainas. La investigación policial señala que el auto en cuestión fugó hacia la zona del 40 Semanas.

En el caso trabaja personal de Investigaciones de Zona I. La Policía Científica hizo el relevamiento de la zona y ahora, entre otras acciones, se analizarán las grabaciones de cámaras de seguridad de la zona.