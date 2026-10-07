Tormentas fuertes y lluvias abundantes: cambio drástico en el tiempo desde este miércoles

Miércoles: la inestabilidad gana terreno

El pronóstico oficial para este miércoles señala un progresivo aumento de la nubosidad. En Montevideo y el área metropolitana, la mañana tendrá condiciones de desmejora, con precipitaciones escasas y viento del noreste y este de entre 20 y 40 kilómetros por hora.

El escenario cambiará durante la tarde y la noche. El cielo estará cubierto y se producirán precipitaciones y tormentas aisladas, con condiciones ventosas. En las zonas costeras las rachas podrán alcanzar los 60 km/h, mientras que en las áreas directamente afectadas por tormentas podrán registrarse rachas mucho más fuertes. La temperatura prevista para el área metropolitana estará entre 13 °C y 20 °C.

La situación será más activa en el norte y litoral oeste, donde la desmejora comenzará antes. En esas zonas las temperaturas máximas podrán alcanzar entre 24 °C y 26 °C, antes del avance de la masa de aire inestable.

Metsul también prevé lluvias importantes

El pronóstico de Metsul Meteorologia coincide en señalar una jornada lluviosa para este miércoles, aunque presenta diferencias en las cantidades previstas según la localidad.

Para Montevideo, Metsul proyecta 41,5 milímetros de lluvia, una temperatura mínima de 13 °C y una máxima de 22 °C, con vientos promedio de unos 25 km/h. Para zonas de Canelones, como Pando y Santa Lucía, el modelo utilizado por Metsul prevé acumulados superiores: alrededor de 40 milímetros en Pando y casi 50 milímetros en Santa Lucía, con ráfagas que en esta última localidad podrían alcanzar valores elevados.

En el norte del país también se espera una jornada lluviosa. Para Salto, Metsul proyecta unos 5 milímetros para este miércoles, mientras que para Bella Unión estima aproximadamente 16,5 milímetros. El jueves, en cambio, los acumulados aumentarían significativamente en esas zonas, con más de 20 milímetros previstos en distintos puntos.

Jueves: las tormentas se desplazan hacia el este

El jueves 8 será otra jornada complicada desde el punto de vista meteorológico. Inumet prevé cielo cubierto, precipitaciones y tormentas, aunque también anticipa mejoras temporarias durante la mañana. Habrá nieblas y neblinas y las tormentas podrán estar acompañadas por rachas fuertes.

Para Montevideo y el área metropolitana se espera una mínima de 14 °C y una máxima de 18 °C. Durante la tarde y la noche persistirán las precipitaciones aisladas, con viento del suroeste al sudeste de entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

Metsul también mantiene la señal de lluvia para el jueves. En Montevideo prevé unos 12 milímetros, mientras que en puntos de Canelones y el norte del país los acumulados previstos son mayores.

Viernes: baja la temperatura y persiste la nubosidad

El deterioro dará paso a una jornada más fría. Para el viernes 9, Inumet prevé cielo cubierto y probables precipitaciones escasas, con temperaturas de entre 14 °C y 16 °C en el área metropolitana.

El viento será del sector sur durante la mañana, con velocidades de entre 20 y 40 km/h, y rotará al sudeste durante la tarde y noche.

Metsul también anticipa lluvias débiles para el viernes en Montevideo, aunque con acumulados mucho menores, del entorno de un milímetro.

Un episodio de inestabilidad que tendrá su punto más intenso entre miércoles y jueves

El escenario de los próximos días estará marcado por el desplazamiento de un sistema de inestabilidad desde el oeste hacia el este del territorio nacional.

La advertencia de Inumet pone el foco especialmente en la intensidad de las tormentas, más que únicamente en el volumen de lluvia. El organismo advierte que podrán registrarse fenómenos asociados como granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento muy fuertes.

Por ese motivo, el período de mayor atención se concentrará desde la tarde y noche de este miércoles y durante el jueves, cuando la inestabilidad alcance progresivamente a todo el país.

En términos generales, tanto el pronóstico oficial como el de Metsul coinciden en un escenario de lluvias y tormentas entre miércoles y jueves, descenso de las temperaturas posteriormente y persistencia de condiciones húmedas e inestables durante el viernes.