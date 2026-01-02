Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Karina Núñez | trabajo sexual | Carné de salud

Estigmatización

Trabajo sexual: Karina Núñez señaló cuáles son las desigualdades que persisten

La activista Karina Núñez advirtió sobre controles policiales, multas y falta de amparo laboral que siguen afectando a quienes ejercen el trabajo sexual.

Karina Nuñez, vocera de la Organización de Trabajadoras Sexuales.
Por Redacción Caras y Caretas

La activista Karina Núñez expuso en el programa 5 sentidos de Canal 5 las desigualdades que, según afirmó, siguen atravesando a quienes ejercen el trabajo sexual en Uruguay, aun cuando la ley establece que se trata de una actividad lícita que no puede ser penalizada.

Uno de los puntos centrales señalados por Núñez fue la obligación de informar a la seccional policial cada vez que una trabajadora sexual cambia de lugar de trabajo. “En cualquier otro empleo nadie tiene que ir a la comisaría a avisar que se cambia de trabajo”, comparó, al subrayar el carácter excepcional y estigmatizante de esta exigencia.

La activista también remarcó la ausencia de respaldo institucional ante conflictos laborales. Según explicó, cuando existe un problema con un cliente o con un contratante que no cumple con el pago, las trabajadoras sexuales no cuentan con el amparo del Ministerio de Trabajo. En esos casos, la única vía es recurrir a la Fiscalía de Faltas, un recorrido que las coloca en una situación de mayor vulnerabilidad.

Carné de salud

Otro de los puntos centrales de su exposición fue el control permanente del carné de salud. “Viene cualquier policía y si nosotras no tenemos esto al día, tenemos que tenerlo 24/7 al día”, explicó, mientras mostraba el documento. Según detalló, si el carné no está vigente, “el policía te levanta un acta, te notifica, y si vos en 15 días no te presentás en la seccional con este documento, pasás a la Fiscalía de Faltas”.

Las consecuencias, señaló, pueden ser severas. En la Fiscalía de Faltas, las multas van “entre 15 y 100 unidades reajustables por no tener esto al día”. Y advirtió que, si no se puede pagar, “tenés entre tres y seis meses de tareas comunitarias, dependiendo del valor de la multa”, además de la apertura de un expediente judicial. Para Núñez, este último punto tiene un impacto directo en quienes buscan abandonar el trabajo sexual. “¿Quién te va a contratar después si vos querés salir del trabajo sexual con un rasgo de expediente judicial?”, cuestionó.

Finalmente, la activista subrayó la contradicción entre estas prácticas y el marco legal vigente. “Cuando la ley, tres doritos más arriba, dice que el trabajo sexual es lícito y no puede ser penado”, concluyó, al señalar que los mecanismos de control y sanción actuales reproducen desigualdades y profundizan la estigmatización de las trabajadoras sexuales.

