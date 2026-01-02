Trabajo sexual: Karina Núñez señaló cuáles son las desigualdades que persisten

Carné de salud

Otro de los puntos centrales de su exposición fue el control permanente del carné de salud. “Viene cualquier policía y si nosotras no tenemos esto al día, tenemos que tenerlo 24/7 al día”, explicó, mientras mostraba el documento. Según detalló, si el carné no está vigente, “el policía te levanta un acta, te notifica, y si vos en 15 días no te presentás en la seccional con este documento, pasás a la Fiscalía de Faltas”.

Las consecuencias, señaló, pueden ser severas. En la Fiscalía de Faltas, las multas van “entre 15 y 100 unidades reajustables por no tener esto al día”. Y advirtió que, si no se puede pagar, “tenés entre tres y seis meses de tareas comunitarias, dependiendo del valor de la multa”, además de la apertura de un expediente judicial. Para Núñez, este último punto tiene un impacto directo en quienes buscan abandonar el trabajo sexual. “¿Quién te va a contratar después si vos querés salir del trabajo sexual con un rasgo de expediente judicial?”, cuestionó.

Finalmente, la activista subrayó la contradicción entre estas prácticas y el marco legal vigente. “Cuando la ley, tres doritos más arriba, dice que el trabajo sexual es lícito y no puede ser penado”, concluyó, al señalar que los mecanismos de control y sanción actuales reproducen desigualdades y profundizan la estigmatización de las trabajadoras sexuales.