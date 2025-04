Tres nuevas denuncias contra Penadés

Antecedentes

En el mes de febrero, terminada la Feria Judicial, todos los que cubrimos el caso Penadés fuimos sorprendidos cuando la jueza Vargas levantó la medida cautelar de prisión domiciliaria que el exlegislador tenía desde octubre del 2023 y volvió a su casa del Parque Rodó. Pero el recreo fue corto. Por disposición del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4o Turno, una semana después fue reintegrado a la cárcel.

Por esos días, su familia hizo pública una carta en la que, con texto y lenguaje jurídico, analizan el caso y, según manifiestan, existen irregularidades en el proceso, básicamente, en la Fiscalía. Ese mismo día, la defensa del exlegislador del Partido Nacional, encabezada por los Dres. Laura Robatto y Homero Guerrero, presentó sendas denuncias contra la Dra. Ghione ante la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía General de la Nación. El tema central de la denuncia refiere, en definitiva, a un viejo expediente judicial de una de las víctimas de Gustavo Penadés, Jonathan Mastropierro.

Según la defensa de Penadés, la Fiscalía ha metido información sobre un celular de Mastropierro. Cabe consignar que ese celular formó parte de una causa en la que Mastropierro, quien, es bueno recordar por enésima vez, en este caso, es víctima, ya pagó prisión y por lo tanto el móvil de dicho expediente pasó dos años en manos de la Policía.

Fue la Dra. Alicia Ghione quien pidió que se agregara a su carpeta investigativa dicho celular. Pasó el tiempo. Se desconoce la trazabilidad del mismo durante el tiempo en que estuvo en custodia en los distintos organismos policiales de la calle Maldonado. En fin, todo esto derivó en una investigación administrativa llevada adelante en la Fiscalía General de la Nación, que intenta poner luz sobre el actuar de la fiscal Ghione…

Hoy, estos dimes y diretes entre la Fiscalía y la defensa están en manos de la directora de Jurídica de la Fiscalía General de la Nación, Dra. Lucía Salvia, y veremos en qué termina.

Los ánimos están caldeados, los plazos siguen corriendo, y a este ambiente enrarecido hay que sumar lo dispuesto por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4o Turno del pasado 12 de febrero, que puso la pica en Flandes al dirimir un incidente de prescripción de la sentencia interlocutoria 42/2025.

Esta sentencia del tribunal, redactada por el Dr. Luis Charles, es, sin lugar a dudas, un mazazo para la defensa de Penadés. Establece claramente el régimen aplicable a la prescripción de los delitos, hasta ahora tipificados en la formalización, y nos recuerda a todos la centralidad de los fueros de los que gozó Gustavo Penadés por 28 años consecutivos, que lo resguardaban de eventuales imputaciones penales.

Por lo tanto, dice el Dr. Charles en su sentencia, “durante su vigencia”, la prescripción no podría ser invocada, pues ambos institutos, fueros y prescripción, no pueden actuar simultáneamente (…) “en consecuencia, el término de prescripción no se debe computar mientras que estuvo en uso de sus fueros”.

Juana sabe que este cambio de criterio que rige por ahora es un verdadero cambio de las reglas del juego la hora de analizar las denuncias presentadas por las distintas víctimas que han tenido la valentía de denunciar y que declararán en la sede de la Dra. Vargas.

Nuevas denuncias

Las denuncias conocidas hasta hoy son 16. Éstas incluyen la que se hizo pública a través del libro de Delisa y Tocar. El aumento de víctimas obligaría a la Dra. Ghione a pedir nueva reformalización por aumento de delitos que correspondan al aumento de nuevas víctimas. Hasta ahora, Gustavo Penadés ha sido formalizado por 22 delitos que lo vinculan a la figura de la pedofilia y demás figuras aberrantes contra menores de edad.

El libro

Sabíamos que los colegas Delisa y Tocar habían iniciado una investigación del caso Penadés. Hicieron un trabajo serio y responsable, y a partir del lunes 7 su trabajo se hizo realidad y el libro está en todas las librerías. No dudamos de que será uno de los más vendidos del año.

No olvidemos que Gustavo Penadés era uno de los políticos más influyentes del gobierno de Lacalle Pou, su espada en el Parlamento y el principal referente del Frente Amplio a la hora de negociar acuerdos y leyes. El libro, con un lenguaje llano, está muy bien contado. Hechos tan terribles, aunque parezca increíble, son de lectura amena. Describe muy bien el ambiente de fiestas sexuales, esencialmente en Punta del Este, de las que Gustavo Penadés solía ser anfitrión desde hace más de 25 años.

La denuncia de una nueva víctima es terrible, clara y contundente, y no deja lugar a equívocos de su padecimiento desde que tenía 17 años y, por ese entonces, Gustavo Penadés era ya un político joven en ascenso. Era por entonces edil, al que el presidente Luis Alberto Lacalle llegó a decir que no tenía techo. Y no tuvo.

Hay un episodio que relata muy bien el libro, y que Juana refrescó en su lectura. Corría el año 2014, Lacalle hijo era por primera vez candidato a presidente contra Tabaré Vázquez, y en una conversación con un periodista salió al ruedo el episodio de Penadés con un policía del departamento de Maldonado. Lacalle sorteó las preguntas como pudo, pero, con el diario del lunes en la mano, Juana no entiende cómo, siendo ya presidente en el 23, Lacalle Pou pudo decir en varias oportunidades que le creía a su amigo cuando le miraba a los ojos. Esta pequeña anécdota hizo pensar a Juana en esa pregunta que todos nos hemos hecho desde marzo de 2023 a la fecha. ¿Nadie sabía? Si ya era un grito a voces. Si hoy sobran las anécdotas sopladas al oído de Juana y de cualquier periodista que examine el caso, ¿por qué todos callaron? ¿Por qué todos callamos? ¿Por qué, hasta que llegó el período de desafuero al Senado, eran conversaciones en voz baja?

Hay una frase que siempre recuerda Juana de la senadora Graciela Bianchi, cuando le dijo: “Gustavo, esto ha dejado de ser un problema del senador Penadés para transformarse en un problema del Partido Nacional”. Juana, que sigue el caso desde el inicio, sabe que no era fácil conseguir la opinión de los blancos. La mayoría se escudaba en el atajo de la frase: “Está todo en manos de la Justicia”.

Solo el senador Sebastián da Silva hablaba y sigue hablando, y la entonces vicepresidenta Beatriz Argimón, que le recordó un día a Juana una frase del mismísimo Penadés minutos antes de pedir licencia al Senado y renunciar al Partido, cuando llegó a decirle: “Esto recién empieza, prepárate para lo peor”. Y no se equivocó, lo peor llegó.

El 11 de octubre de 2023, en un hecho sin precedentes, la Cámara de Senadores primero, y la de Diputados después, lo expulsaron en aplicación del artículo 115 de la Constitución de la República.

Así llegamos a esta nueva audiencia en la que declararon en forma de prueba anticipada, con el protocolo de identidad reservada, dos nuevas víctimas, y la lectura de un libro que nos refresca a todos la memoria de las dos caras de un hombre figura central del Partido Nacional.