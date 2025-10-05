Negro sobre atentado a la casa de la fiscal Ferrero: "Ya cayeron y van a seguir cayendo"

Balance de delitos

Durante su visita a Durazno, Negro también repasó las cifras de criminalidad. Señaló un “muy leve crecimiento” en los casos de abigeato, aunque destacó una reducción significativa en delitos como rapiñas, hurtos y estafas.

En cuanto a los homicidios, afirmó que “se mantienen en una meseta”, sin variaciones relevantes respecto a períodos anteriores.

El ministro explicó que el aumento del abigeato está vinculado a maniobras irregulares con inversiones de fondos ganaderos. “Recibimos denuncias de damnificados por el faltante de animales que en realidad habían sido víctimas de estafas”, detalló.