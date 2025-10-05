El ministro del Interior, Carlos Negro, afirmó que los responsables del atentado a la casa de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, “van a seguir cayendo”. En declaraciones realizadas en Durazno, el jerarca indicó que los dos hombres imputados hasta el momento “son los autores materiales del hecho” y que la investigación sigue abierta.
Investigación sigue abierta
Negro sobre atentado a la casa de la fiscal Ferrero: "Ya cayeron y van a seguir cayendo"
El ministro del Interior, Carlos Negro, aseguró que la investigación por el ataque a la vivienda de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, continuará arrojando resultados.