Sociedad Negro | Ferrero | delitos

Investigación sigue abierta

Negro sobre atentado a la casa de la fiscal Ferrero: "Ya cayeron y van a seguir cayendo"

El ministro del Interior, Carlos Negro, aseguró que la investigación por el ataque a la vivienda de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, continuará arrojando resultados.

Carlos Negro

Carlos Negro

 Presidencia
Por Redacción de Caras y Caretas

El ministro del Interior, Carlos Negro, afirmó que los responsables del atentado a la casa de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, “van a seguir cayendo”. En declaraciones realizadas en Durazno, el jerarca indicó que los dos hombres imputados hasta el momento “son los autores materiales del hecho” y que la investigación sigue abierta.

“Seguramente, como dijimos en un primer momento y sin tener demasiados elementos a la vista, van a caer. A la hora estaban cayendo, ya cayeron y van a seguir cayendo”, sostuvo el ministro al ser consultado por la prensa.

En relación con una posible vinculación del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en el ataque, Negro evitó hacer comentarios específicos: “Por mi condición de fiscal, he aprendido que de las investigaciones que están en curso no se habla, porque hay que cuidar la investigación. Luego que esté resuelta toda la operación, seguramente vamos a hablar de eso”, expresó.

Balance de delitos

Durante su visita a Durazno, Negro también repasó las cifras de criminalidad. Señaló un “muy leve crecimiento” en los casos de abigeato, aunque destacó una reducción significativa en delitos como rapiñas, hurtos y estafas.

En cuanto a los homicidios, afirmó que “se mantienen en una meseta”, sin variaciones relevantes respecto a períodos anteriores.

El ministro explicó que el aumento del abigeato está vinculado a maniobras irregulares con inversiones de fondos ganaderos. “Recibimos denuncias de damnificados por el faltante de animales que en realidad habían sido víctimas de estafas”, detalló.

