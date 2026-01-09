Uruguay bajo alerta por lluvias, vientos fuertes y el avance de un ciclón extratropical

Por su parte, el observatorio brasileño MetSul advierte sobre la formación de un ciclón extratropical que tendrá un impacto directo en la región del Río de la Plata. Este fenómeno será el responsable de un descenso térmico pronunciado, poniendo fin a la masa de aire cálido que predominaba en la zona. Según el reporte, este sistema generará una circulación ciclónica que afectará principalmente a los departamentos del sur y este de Uruguay, con rachas de viento que podrían superar los niveles habituales para la época estival.