Uruguay bajo alerta por lluvias, vientos fuertes y el avance de un ciclón extratropical

El escenario meteorológico para Uruguay durante este viernes 9 de enero de 2026 presenta un quiebre significativo tras las recientes jornadas de calor. La convergencia de los principales centros de pronóstico regional coincide en el desarrollo de un sistema de baja presión que alterará las condiciones climáticas en todo el territorio nacional, trayendo consigo lluvias persistentes y una intensificación notable de los vientos.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Pronósticos
El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) señala que la nubosidad irá en aumento desde las primeras horas de la jornada, dando paso a precipitaciones y tormentas aisladas que comenzarán por el litoral oeste para luego extenderse al resto del país. En el área metropolitana, las temperaturas oscilarán entre los 16°C y los 26°C, con un ambiente que se tornará progresivamente más inestable hacia la noche debido al ingreso de un frente de aire más fresco.
Por su parte, el observatorio brasileño MetSul advierte sobre la formación de un ciclón extratropical que tendrá un impacto directo en la región del Río de la Plata. Este fenómeno será el responsable de un descenso térmico pronunciado, poniendo fin a la masa de aire cálido que predominaba en la zona. Según el reporte, este sistema generará una circulación ciclónica que afectará principalmente a los departamentos del sur y este de Uruguay, con rachas de viento que podrían superar los niveles habituales para la época estival.
Los modelos de Windguru confirman esta tendencia para la franja costera, detectando una aceleración del viento del sector este y sureste. Para localidades como Punta del Este y Montevideo, se prevén ráfagas constantes que alcanzarán velocidades de entre 55 y 65 kilómetros por hora durante la madrugada del sábado. Esta situación provocará además un incremento en la altura del oleaje, lo que requiere especial atención en las zonas portuarias y para quienes realizan actividades náuticas.