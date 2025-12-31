El territorio uruguayo enfrenta una de las jornadas más calurosas de la temporada estival en el marco de las celebraciones de fin de año. De acuerdo con los últimos informes emitidos por el Instituto Uruguayo de Meteorología y la agencia meteorológica regional MetSul, Uruguay se encuentra bajo la influencia de una masa de aire cálido de gran magnitud que elevará los termómetros a niveles críticos durante las próximas horas.
Calor intenso
Uruguay despide el 2025 bajo ola de calor y baja probabilidad de lluvias para la noche de Año Nuevo
En algunas zonas de Uruguay se pronostican temperaturas que alcanzarán los 40°C y prácticamente se descarta la probabilidad de lluvias.