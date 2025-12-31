Uruguay despide el 2025 bajo ola de calor y baja probabilidad de lluvias para la noche de Año Nuevo

Para el jueves 1° de enero, se prevé el inicio de una transición climática. Según los expertos, la llegada de vientos desde el sector sur provocará un ligero descenso de las temperaturas en la franja costera y el este del país, situando las máximas en el entorno de los 27 grados. Sin embargo, esta situación podría generar una mayor inestabilidad atmosférica, con la formación de tormentas aisladas y chaparrones dispersos que afectarían principalmente a la zona sur y costera durante la tarde del primer día del año, mientras que el norte del país continuará bajo condiciones de calor intenso.

Recomendaciones

Ante este escenario, las autoridades sanitarias y meteorológicas recomiendan a la ciudadanía extremar los cuidados personales, manteniendo una hidratación constante y evitando la exposición al sol en las horas centrales del día. Se espera que las condiciones de calor extremo comiencen a ceder de forma generalizada hacia el fin de semana, cuando un frente de aire más fresco se establezca definitivamente sobre la región.