Sociedad ola de calor | fin de año |

Calor intenso

Uruguay despide el 2025 bajo ola de calor y baja probabilidad de lluvias para la noche de Año Nuevo

En algunas zonas de Uruguay se pronostican temperaturas que alcanzarán los 40°C y prácticamente se descarta la probabilidad de lluvias.

Uruguay bajo intensa ola de calor

 Foto; Marcelo Hernandez / Aton Chile / FocoUy
El territorio uruguayo enfrenta una de las jornadas más calurosas de la temporada estival en el marco de las celebraciones de fin de año. De acuerdo con los últimos informes emitidos por el Instituto Uruguayo de Meteorología y la agencia meteorológica regional MetSul, Uruguay se encuentra bajo la influencia de una masa de aire cálido de gran magnitud que elevará los termómetros a niveles críticos durante las próximas horas.

Para este miércoles 31 de diciembre, las previsiones oficiales indican que las temperaturas máximas oscilarán entre los 36 y 38 grados en Montevideo y la zona central, mientras que en el litoral oeste y el norte del país los registros podrían alcanzar o incluso superar los 40 grados. MetSul Meteorología ha calificado este fenómeno como una "burbuja de calor" que afecta al Cono Sur, advirtiendo que la combinación de estas temperaturas con la baja humedad relativa genera un riesgo extremo de incendios forestales en todo el territorio nacional, por lo que se exhorta a la población a evitar cualquier tipo de quema al aire libre.

Fin de año

En cuanto a las condiciones para el momento del brindis de medianoche, el pronóstico de Inumet trae tranquilidad para quienes planean festejos al aire libre, ya que la probabilidad de precipitaciones se mantiene escasa. Si bien se espera un aumento de la nubosidad hacia el final del día y la presencia de vientos moderados del sector norte con rachas de hasta 50 kilómetros por hora, la estabilidad atmosférica predominará en la mayor parte del país durante las primeras horas del nuevo año.

Para el jueves 1° de enero, se prevé el inicio de una transición climática. Según los expertos, la llegada de vientos desde el sector sur provocará un ligero descenso de las temperaturas en la franja costera y el este del país, situando las máximas en el entorno de los 27 grados. Sin embargo, esta situación podría generar una mayor inestabilidad atmosférica, con la formación de tormentas aisladas y chaparrones dispersos que afectarían principalmente a la zona sur y costera durante la tarde del primer día del año, mientras que el norte del país continuará bajo condiciones de calor intenso.

Recomendaciones

Ante este escenario, las autoridades sanitarias y meteorológicas recomiendan a la ciudadanía extremar los cuidados personales, manteniendo una hidratación constante y evitando la exposición al sol en las horas centrales del día. Se espera que las condiciones de calor extremo comiencen a ceder de forma generalizada hacia el fin de semana, cuando un frente de aire más fresco se establezca definitivamente sobre la región.

