Uruguay bajo la influencia de un ciclón extratropical y ráfagas de viento persistentes

Pronóstico

Durante la jornada de hoy, jueves 8 de enero, el país disfruta de un alivio térmico con temperaturas que oscilan entre los 14 y 24 grados en el área metropolitana y la franja costera, mientras que en los departamentos del norte los valores máximos se sitúan cerca de los 31 grados. A pesar de la presencia de sol en gran parte del territorio, los vientos del sureste se mantienen constantes y se espera que las rachas se intensifiquen hacia la tarde y noche, alcanzando velocidades de hasta 60 kilómetros por hora, especialmente en los departamentos del este y el sur.