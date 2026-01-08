Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad ciclón extratropical | viento | MetSul

Pronóstico

Uruguay bajo la influencia de un ciclón extratropical y ráfagas de viento persistentes

La calma relativa de este jueves precede a un cierre de semana marcado por la inestabilidad atmosférica y la influencia del ciclón extratropical.

Ciclón extratropical

Ciclón extratropical
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El escenario meteorológico en Uruguay ha experimentado una transformación relevante tras las intensas jornadas de calor registradas al inicio del año. Según los últimos informes del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y el observatorio meteorológico MetSul, la formación de un ciclón extratropical en la región está marcando el pulso del clima esta semana, trayendo consigo un marcado descenso de las temperaturas y un incremento gradual de la inestabilidad que se consolidará en las próximas horas.

Pronóstico

Durante la jornada de hoy, jueves 8 de enero, el país disfruta de un alivio térmico con temperaturas que oscilan entre los 14 y 24 grados en el área metropolitana y la franja costera, mientras que en los departamentos del norte los valores máximos se sitúan cerca de los 31 grados. A pesar de la presencia de sol en gran parte del territorio, los vientos del sureste se mantienen constantes y se espera que las rachas se intensifiquen hacia la tarde y noche, alcanzando velocidades de hasta 60 kilómetros por hora, especialmente en los departamentos del este y el sur.

La calma relativa de este jueves precede a un cierre de semana marcado por la inestabilidad atmosférica. Ambos centros de pronóstico coinciden en que, a partir de la noche del viernes, comenzará un aumento significativo de la nubosidad que derivará en lluvias generalizadas. El sábado 10 de enero se perfila como el día de mayor impacto, con un pronóstico de tormentas y precipitaciones copiosas en todo el país, sumado a condiciones ventosas persistentes que podrían generar complicaciones en zonas expuestas.

Las autoridades y expertos recomiendan a la población mantenerse atenta a las actualizaciones de los avisos oficiales, ya que la dinámica del sistema de baja presión podría generar alertas puntuales por tormentas fuertes durante el fin de semana. Tras el paso de este frente inestable, se espera que las condiciones comiencen a mejorar de forma gradual a partir del domingo, con un retorno paulatino a temperaturas más acordes a la temporada estival.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar