El escenario meteorológico en Uruguay ha experimentado una transformación relevante tras las intensas jornadas de calor registradas al inicio del año. Según los últimos informes del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y el observatorio meteorológico MetSul, la formación de un ciclón extratropical en la región está marcando el pulso del clima esta semana, trayendo consigo un marcado descenso de las temperaturas y un incremento gradual de la inestabilidad que se consolidará en las próximas horas.
Pronóstico
Uruguay bajo la influencia de un ciclón extratropical y ráfagas de viento persistentes
La calma relativa de este jueves precede a un cierre de semana marcado por la inestabilidad atmosférica y la influencia del ciclón extratropical.