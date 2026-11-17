Impacto biológico y riesgos críticos para la salud materna

Desde la perspectiva sanitaria, los especialistas del sector médico enfatizan que el principal peligro al que se enfrentan las niñas que gestan a tan temprana edad es el riesgo de muerte materna. Debido a la falta de maduración física y al desarrollo anatómico incompleto, las menores presentan una probabilidad exponencialmente mayor de sufrir complicaciones graves, tales como partos prematuros, neonatos con bajo peso al nacer, desgarros urogenitales severos, hemorragias incontrolables e infecciones agudas.

Los organismos internacionales insisten en que las consecuencias de la maternidad infantil trascienden el plano estrictamente clínico, perpetuando ciclos de pobreza estructural, deserción escolar y exclusión social que limitan de forma irreversible las oportunidades de desarrollo personal y profesional de las víctimas.

Exigencia de erradicación frente a la normalización cultural

En el marco de la presentación del informe, agencias especializadas y defensores de los derechos de la infancia recalcaron que detrás de cada embarazo en niñas menores de 14 años existe indefectiblemente una situación de violencia y abuso sexual. Por este motivo, rechazaron enérgicamente cualquier intento de minimizar o justificar el fenómeno bajo pretextos de índole cultural o tradiciones comunitarias.

El UNFPA y las organizaciones sociales exhortan a los Estados de la región a fortalecer los sistemas de protección integral, garantizar el acceso universal a la educación sexual integral, implementar mecanismos eficaces de detección temprana de abusos y asegurar la justicia para impedir que la vulnerabilidad de la infancia continúe siendo soslayada.