Una sequía que preocupa

Los números recientes marcan una realidad compleja para el mirasol. Peñarol no gana desde el pasado 4 de octubre, cuando superó agónicamente a Racing por 1-0 con gol de Matías Arezo sobre la hora, tras una gran jugada y asistencia de Franco "Cepillo" González.

Cuando se dispute el encuentro ante los arachanes, habrán transcurrido 46 días desde aquella última alegría. Desde entonces, el ciclo de Aguirre acumuló dos derrotas y cuatro empates, incluyendo un doloroso traspié en el Campeón del Siglo ante Montevideo City Torque que significó la eliminación de la Copa AUF Uruguay.

El regreso del público

El duelo ante Cerro Largo se disputará este jueves a las 16:30 horas en el Estadio Campeón del Siglo, un escenario que volverá a latir con su gente en las tribunas tras cumplirse la sanción impuesta al club a raíz de los incidentes generados por su parcialidad en el clásico ante Nacional.

En frente estará un rival urgido. El conjunto dirigido por Bruno Silva está complicado en el descenso y necesita sumar en su visita al Campeón del Siglo buscando zafar de las últimas posiciones del torneo.

La Tabla Anual: el último boleto

Con Racing (campeón del Apertura) y Liverpool (campeón del Clausura) ya instalados en las semifinales por el título de la Liga AUF Uruguaya, la Tabla Anual representa la última vía directa de Peñarol para meterse en la definición. A falta de noventa minutos, los aurinegros lideran con 66 puntos, acechados muy de cerca por Montevideo City Torque (64) y Deportivo Maldonado (63).

Las cartas de Aguirre

Para este examen de máxima tensión, el entrenador mirasol recupera tres nombres fundamentales que cumplieron sanciones: el guardameta Washington Aguerre, el volante argentino Eric Remedi y el extremo colombiano Luis Angulo.

Con los retornos obligados y la evaluación física de Nahuel Herrera (quien quedó fuera a último momento ante Defensor por una molestia), el probable once inicial perfila a Washington Aguerre; Ignacio Alegre, Lucas Ferreira, Germán Pezzella, Maximiliano Olivera; Javier Cabrera, Eric Remedi, Nicolás Fernández, Eduardo Darias; Abel Hernández y Matías Arezo.

El Campeón del Siglo aguarda. El margen de error se redujo a cero y para Peñarol es ganar, abrochar la Anual y empezar a escribir un nuevo capítulo en la búsqueda de la gloria.