El Puerto de Montevideo se prepara para recibir unos 73.000 vehículos durante el segundo semestre del año, en un contexto de fuerte crecimiento de las operaciones vinculadas al transporte de automóviles, por lo tanto, la Administración Nacional de Puertos (ANP) resolvió destinar nuevas áreas de almacenamiento en Puntas de Sayago y otros espacios de la terminal, mientras el gobierno busca agilizar los trámites aduaneros para acelerar el ingreso y la salida de las unidades.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
El movimiento tuvo un nuevo hito con la llegada del buque Grande Oriente, que descargó 3.334 automóviles en el puerto capitalino y se trata de la primera vez que esta embarcación, que comenzó a operar en julio, atraca en Montevideo.
La mayoría de los vehículos que llegan corresponde a la gama eléctrica y una parte importante tiene como destino el mercado regional. Por eso, la operativa portuaria no se limita a las unidades que ingresan para su comercialización en Uruguay, sino que también incluye automóviles que permanecen en tránsito hacia otros países.
La ANP amplía los espacios de almacenamiento
La ministra de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Lucía Etcheverry, explicó que la ANP solicitó a las empresas que trabajan con vehículos una mayor previsión sobre los volúmenes de unidades que esperan recibir, para anticipar las necesidades de espacio y organizar las operaciones.
En ese marco, la administración portuaria resolvió utilizar áreas de Puntas de Sayago, que forma parte del recinto portuario, y otros espacios que hasta ahora estaban destinados a diferentes actividades. También solicitó habilitar temporalmente parte de la playa de maniobras y de la explanada de la Estación Central para disponer de más superficie de acopio.
"La ANP es la que ha solicitado que las firmas tengan capacidad de previsión, de anticiparse a la cantidad que viene llegando", señaló Etcheverry. La ministra agregó que la ANP ya resolvió destinar áreas para almacenar los automóviles y que se busca aprovechar espacios disponibles mientras sea necesario. La funcionaria también destacó la participación de la Dirección Nacional de Aduanas para acelerar los procedimientos. Según explicó, la mayor agilidad en los trámites permitió que los vehículos puedan ingresar y salir del puerto con más rapidez, lo que favorece la rotación de las unidades. "Muchos quedan, pero muchos son también en tránsito", indicó.