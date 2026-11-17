La ANP amplía los espacios de almacenamiento

La ministra de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Lucía Etcheverry, explicó que la ANP solicitó a las empresas que trabajan con vehículos una mayor previsión sobre los volúmenes de unidades que esperan recibir, para anticipar las necesidades de espacio y organizar las operaciones.

En ese marco, la administración portuaria resolvió utilizar áreas de Puntas de Sayago, que forma parte del recinto portuario, y otros espacios que hasta ahora estaban destinados a diferentes actividades. También solicitó habilitar temporalmente parte de la playa de maniobras y de la explanada de la Estación Central para disponer de más superficie de acopio.

"La ANP es la que ha solicitado que las firmas tengan capacidad de previsión, de anticiparse a la cantidad que viene llegando", señaló Etcheverry. La ministra agregó que la ANP ya resolvió destinar áreas para almacenar los automóviles y que se busca aprovechar espacios disponibles mientras sea necesario. La funcionaria también destacó la participación de la Dirección Nacional de Aduanas para acelerar los procedimientos. Según explicó, la mayor agilidad en los trámites permitió que los vehículos puedan ingresar y salir del puerto con más rapidez, lo que favorece la rotación de las unidades. "Muchos quedan, pero muchos son también en tránsito", indicó.