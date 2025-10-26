Uruguay y Argentina fortalecen la integración educativa en Punta del Este con nuevo acuerdo

Con más de 120.000 estudiantes, 4.800 investigadores y 90 sedes en toda Argentina, la UTN aportará su experiencia académica y técnica para potenciar la formación regional, mientras que la UDE brindará su infraestructura y alcance en Uruguay, ampliando el acceso de sus estudiantes a programas educativos internacionales.

Juan Peirano, integrante del Comité Latinoamericano de Parlamentos Locales y del consejo directivo de la Alianza para la Integración Productiva (Alimpro), destacó que la propuesta busca “unir a las distintas universidades apostando a la educación en pos de un mejor trabajo y desarrollo social de todos los países”.

Por su parte, Liliana Larrarte, directora adjunta de Alimpro, señaló que este acuerdo binacional “busca el crecimiento de la industria vitivinícola y el desarrollo productivo de Uruguay”, y expresó su deseo de que la experiencia “sirva de inspiración para toda América Latina”, donde existen más de 13 millones de pymes que necesitan vincularse y crecer.

Integración mirando al futuro

Desde la UTN, Jonathan Abba, director de la institución, explicó que las diplomaturas tendrán una carga mínima de 90 horas, con orientación al sistema productivo, mientras que Gustavo Abuchalja, director de la sede Punta del Este de la UDE, valoró el trabajo conjunto y subrayó que “América Latina tiene que estar unida no solo por las palabras, sino por los hechos”.

Finalmente, el alcalde de Maldonado y presidente de Colapal, Damián Tort, afirmó que este acuerdo “es un claro ejemplo de que estamos mirando al futuro, más unidos que nunca y creciendo”, destacando que el desarrollo local y regional depende de la articulación entre educación, trabajo y cooperación internacional.