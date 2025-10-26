Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Universidad | convenio | acuerdo

Nuevas oportunidades

Uruguay y Argentina fortalecen la integración educativa en Punta del Este con nuevo acuerdo

Punta del Este fue escenario de la firma de un convenio marco de colaboración entre la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Argentina y la Universidad de la Empresa (UDE) de Uruguay

Firma del convenio en Punta del Este
Por Redacción de Caras y Caretas

El convenio entre la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina y la Universidad de la Empresa de Uruguay busca impulsar la formación técnica y la inserción laboral en sectores productivos clave de América Latina.

Punta del Este fue escenario de la firma de un convenio marco de colaboración entre la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Argentina y la Universidad de la Empresa (UDE) de Uruguay, una iniciativa impulsada por el Comité Latinoamericano de Parlamentos Locales (Colapal) y el Secretariado Ejecutivo del Comité Latinoamericano de Parlamentos, presidido y coordinado por el alcalde del Municipio de Maldonado, Damián Tort, y con Leonardo Delgado como secretario ejecutivo.

Acuerdo binacional

El acuerdo permitirá desarrollar capacitaciones y diplomaturas orientadas al sistema productivo, con el objetivo de ofrecer respuestas inmediatas a las demandas laborales y abrir nuevas oportunidades de empleo en emprendimientos, industrias y pequeñas y medianas empresas.

Con más de 120.000 estudiantes, 4.800 investigadores y 90 sedes en toda Argentina, la UTN aportará su experiencia académica y técnica para potenciar la formación regional, mientras que la UDE brindará su infraestructura y alcance en Uruguay, ampliando el acceso de sus estudiantes a programas educativos internacionales.

Juan Peirano, integrante del Comité Latinoamericano de Parlamentos Locales y del consejo directivo de la Alianza para la Integración Productiva (Alimpro), destacó que la propuesta busca “unir a las distintas universidades apostando a la educación en pos de un mejor trabajo y desarrollo social de todos los países”.

Por su parte, Liliana Larrarte, directora adjunta de Alimpro, señaló que este acuerdo binacional “busca el crecimiento de la industria vitivinícola y el desarrollo productivo de Uruguay”, y expresó su deseo de que la experiencia “sirva de inspiración para toda América Latina”, donde existen más de 13 millones de pymes que necesitan vincularse y crecer.

Integración mirando al futuro

Desde la UTN, Jonathan Abba, director de la institución, explicó que las diplomaturas tendrán una carga mínima de 90 horas, con orientación al sistema productivo, mientras que Gustavo Abuchalja, director de la sede Punta del Este de la UDE, valoró el trabajo conjunto y subrayó que “América Latina tiene que estar unida no solo por las palabras, sino por los hechos”.

Finalmente, el alcalde de Maldonado y presidente de Colapal, Damián Tort, afirmó que este acuerdo “es un claro ejemplo de que estamos mirando al futuro, más unidos que nunca y creciendo”, destacando que el desarrollo local y regional depende de la articulación entre educación, trabajo y cooperación internacional.

