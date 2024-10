“Físicamente, nunca más voté en Uruguay desde la fecha que me vine. Pero en los registros de la Corte aparece mi voto”, denunció Luis. El compatriota explicó que lo quería hacer público porque la situación le parecía "totalmente indignante".

Es que la información que recibió no tenía dos interpretaciones: en los registros de la Corte, su nombre, número de credencial y circuito aparecen con una casilla tildada, señalando que sufragó.

“Aparece el circuito, mi nombre, mi credencial, el circuito y una casilla que dice ‘voto’ y está tiqueada”, advirtió.

“Me parece una cosa aberrante, porque utilizaron mi documento para un voto. Yo no sé si el sistema arroja eso automáticamente, si fue algo premeditado, o si hay alguien detrás de esto. Todo esto me genera muchísimas dudas”, dijo Lerga, quien seguirá investigando para entender cómo y por qué su identidad utilizada para votar en su nombre.