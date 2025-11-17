Vientos de hasta 150 km/h azotaron varias localidades en la madrugada dejando daños

CIXMAVUFJREETEG3HG5GZGFIXM

A podar a podar...

El coordinador del Comité de Emergencias departamental, Fernando González, expresó preocupación por la enorme cantidad de árboles añejos en la ciudad. “Tenemos muchos fresnos en estado poco saludable; se necesita un recambio urgente”, advirtió.

En Montevideo, aunque los efectos del temporal fueron menores, una imagen se volvió viral: en el barrio La Aguada, un auto quedó completamente destruido tras la caída de un árbol. La dueña del vehículo, Nataly Dos Santos, denunció que llevaba cuatro años alertando a la Intendencia sobre el riesgo que representaba ese ejemplar. Sin embargo, según contó, un ingeniero municipal había determinado que el árbol estaba “en buenas condiciones”.

“A los tres minutos de bajarnos sentimos un estruendo. Cuando salimos, el árbol estaba sobre el auto”, relató Dos Santos, visiblemente indignada.

Vecinos de la cuadra comparten la preocupación por otros árboles antiguos que muestran signos de deterioro.

Las tareas de remoción se extendieron hasta entrada la noche. A pesar de la magnitud de los daños en varios puntos del país, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas.