Vientos de hasta 150 km/h azotaron varias localidades en la madrugada dejando daños

Vientos muy fuertes dejaron destrozos en varias localidades del país con árboles y tendidos eléctricos caídos. Young fue la localidad con vientos más fuertes.
La madrugada del domingo dejó un saldo de destrozos en buena parte del país, tras el paso de vientos fuertes que impactaron con particular severidad al litoral norte. En Montevideo una mujer y una niña se salvaron de milagro de un árbol que cayó sobre un auto.
En el departamento sanducero, los vientos derribaron árboles, volaron techos y provocaron daños en estructuras comunitarias. En la localidad de La Tentación, un árbol cayó sobre una vivienda y parte del techo del salón comunal terminó arrancado por las ráfagas. Young fue la localidad con vientos más fuertes pasadas las 3:00 de la madrugada. Le siguieron Artigas, Cardona, Tacuarembó y Paysandú.
En Guichón, otra zona muy golpeada, se volaron techos de dos casas, se dañaron columnas del tendido eléctrico y hubo cortes de energía durante la madrugada. También resultaron afectadas las instalaciones de la Fiesta de la Identidad, cuyos stands quedaron desarmados por la fuerza del viento.
A podar a podar...
El coordinador del Comité de Emergencias departamental, Fernando González, expresó preocupación por la enorme cantidad de árboles añejos en la ciudad. “Tenemos muchos fresnos en estado poco saludable; se necesita un recambio urgente”, advirtió.
En Montevideo, aunque los efectos del temporal fueron menores, una imagen se volvió viral: en el barrio La Aguada, un auto quedó completamente destruido tras la caída de un árbol. La dueña del vehículo, Nataly Dos Santos, denunció que llevaba cuatro años alertando a la Intendencia sobre el riesgo que representaba ese ejemplar. Sin embargo, según contó, un ingeniero municipal había determinado que el árbol estaba “en buenas condiciones”.
“A los tres minutos de bajarnos sentimos un estruendo. Cuando salimos, el árbol estaba sobre el auto”, relató Dos Santos, visiblemente indignada.
Vecinos de la cuadra comparten la preocupación por otros árboles antiguos que muestran signos de deterioro.
Las tareas de remoción se extendieron hasta entrada la noche. A pesar de la magnitud de los daños en varios puntos del país, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas.