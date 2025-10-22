Vinculan a Marset, a piloto y a sicarios con recientes ajustes de cuentas en Bolivia

coco 'Coco' Vasquéz.

Vásquez tiene tres órdenes de aprehensión, vinculados a narcotráfico, legitimación de ganancias ilícitas y homicidio. Precisamente, un recuento de esos procesos revela que los hermanos Hurtado Aguilera y Vásquez, estarían vinculados a al menos 13 sicariatos, perpetrados entre 2023 y este año.

Entre las recientes víctimas fatales de esta organización criminal liderada por ‘Coco’ Vásquez y Marset, fue el abogado Lorgio Saucedo, quien fue acribillado en Warnes (Santa Cruz de la Sierra) el pasado 2 de setiembre. La Fiscalía sostiene en la imputación, que la ejecución fue ordenada por otro narcotraficante llamado Mariano Paz Chávez, alias ‘Piña’ y que fue grabada con el celular del presunto autor confeso, Yerko Iriarte, quien pese a esos datos, negó el hecho ante las autoridades.

En tanto a los hermanos Hurtado, el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, los sindicó como autores materiales del atentado contra ‘El Colla’ y el asesinato del capitán José Carlos Aldunate. Ambos casos están irresueltos y con los posibles autores prófugos.

Las revelaciones de ‘El Colla’

La confirmación de varios de estos indicios, la dio ‘El Colla’, antiguo socio y testaferro de Marset en el negocio del narcotráfico.

El sábado 18 de octubre, García publicó un video en el que responsabilizó del secuestro de la madre de su hija al uruguayo. ‘El Colla’ aseguró que Marset vivía en la zona exclusiva del Urubó (Santa Cruz de la Sierra), bajo la protección de altos jefes de la Policía de Bolivia.

Horas después, la mujer y su chofer (secuestrado junto a ella), fueron liberados ilesos en dependencias policiales. La Policía y la Fiscalía boliviana manejaron este caso con mucho hermetismo y no han mostrado hasta ahora ningún tipo de avance en la causa.

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos y el comandante de la institución Policial, general Augusto Russo, evidenciaron su nerviosismo al ser consultados por los dichos de ‘El Colla’. Ríos minimizó la información brindada por ‘El Colla’ y de testigos que aseguraron haber visto a Marset.

En la denuncia, 'El Colla' confirmó que el atentado que sufrió en setiembre de 2024 en Santa Cruz de la Sierra, del cual sobrevivió pese a haber recibido cinco impactos de bala, fue ordenado por el prófugo uruguayo.

Los archivos fotográficos del caso abierto contra Marset, por legitimación de ganancias ilícitas, revelan que ambos mantenían un vínculo de confianza, y participaban en diferentes acontecimientos sociales y fiestas, una de ellas celebrada en Dubái en 2021.

Mientras Marset incomoda al Gobierno (saliente y entrante) y a los jefes policiales, que ejecutaron operativos de búsqueda en el Urubó, el ministro Aguilera aventuró que el narcotraficante uruguayo ya no se encuentra en territorio boliviano, ‘Coco’ Vásquez y los hermanos Hurtado siguen prófugos, ocultos, según fuentes policiales, entre los municipios benianos de Santa Ana de Yacuma y Exaltación (Cayubaba).