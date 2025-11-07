Hacete socio para acceder a este contenido

Guía práctica

Servicio gratuito de Antel: ¿Cómo escuchar los mensajes que van al buzón de voz?

El servicio de buzón de voz de Antel es gratuito y permite recuperar mensajes fácilmente. Te explicamos cómo acceder y gestionar tus audios paso a paso.

Antel te permite escuchar los mensajes del buzón de voz de manera gratuita.
Por Redacción de Caras y Caretas

Aunque muchas personas desconocen cómo hacerlo, escuchar los mensajes que quedan en el buzón de voz de Antel es sencillo y no tiene costo. El servicio, disponible para todos los clientes de telefonía móvil, permite recibir mensajes cuando el celular está apagado, fuera de cobertura o simplemente no se atendió la llamada.

Cada mensaje puede durar hasta un minuto y quienes los reciben son notificados a través de un SMS. Antel permite almacenar hasta diez mensajes durante un máximo de 30 días, por lo que conviene revisarlos con regularidad para evitar que se eliminen automáticamente.

Cómo acceder al buzón desde tu celular

Para escuchar los mensajes, el usuario solo debe marcar *66 desde su teléfono móvil. Una vez en el sistema, deberá ingresar su clave personal seguida de la tecla numeral (#) y luego presionar 1 para reproducir los mensajes.

Durante la reproducción o al finalizar cada audio, hay varias opciones disponibles:

  • Repetir el mensaje: presionar 1.
  • Guardarlo: presionar 2.
  • Borrarlo: presionar 3.
  • Escuchar el número desde el cual se dejó el mensaje, junto con la fecha y hora: presionar 11.
  • Pasar al siguiente mensaje: presionar #.

Para salir del sistema basta con colgar o presionar dos veces la tecla *.

Si se llama desde otro teléfono

También es posible acceder al buzón de voz desde otro teléfono. En ese caso, se debe marcar el número del celular que tiene habilitado el servicio. Cuando comience a reproducirse el mensaje de transferencia al correo de voz, hay que presionar * para interrumpirlo, ingresar la clave personal seguida del # y luego seguir los mismos pasos anteriores para escuchar los mensajes.

Un servicio sin costo adicional

El buzón de voz de Antel es completamente gratuito: no tiene costo de conexión ni tarifa mensual. Además, brinda sin cargo información sobre el número desde el cual se recibió la llamada, así como la hora y fecha en que fue registrada.

Para más información o asistencia, los usuarios pueden comunicarse con el servicio de atención al cliente de Antel al 0800 2030.

