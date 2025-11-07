Servicio gratuito de Antel: ¿Cómo escuchar los mensajes que van al buzón de voz?

Durante la reproducción o al finalizar cada audio, hay varias opciones disponibles:

Repetir el mensaje: presionar 1.

Guardarlo: presionar 2.

Borrarlo: presionar 3.

Escuchar el número desde el cual se dejó el mensaje, junto con la fecha y hora: presionar 11.

Pasar al siguiente mensaje: presionar #.

Para salir del sistema basta con colgar o presionar dos veces la tecla *.

Si se llama desde otro teléfono

También es posible acceder al buzón de voz desde otro teléfono. En ese caso, se debe marcar el número del celular que tiene habilitado el servicio. Cuando comience a reproducirse el mensaje de transferencia al correo de voz, hay que presionar * para interrumpirlo, ingresar la clave personal seguida del # y luego seguir los mismos pasos anteriores para escuchar los mensajes.

Un servicio sin costo adicional

El buzón de voz de Antel es completamente gratuito: no tiene costo de conexión ni tarifa mensual. Además, brinda sin cargo información sobre el número desde el cual se recibió la llamada, así como la hora y fecha en que fue registrada.

Para más información o asistencia, los usuarios pueden comunicarse con el servicio de atención al cliente de Antel al 0800 2030.