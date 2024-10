Tensa reunión entre Peñarol y el Colegio: "Ya están interfiriendo en el campeonato"

Las discrepancias de Peñarol con la tarea de Leodán González en la cancha y Christian Ferreyra en el VAR pasaron por la no expulsión de Gabriel Báez por una dura entrada sobre Javier Cabrera a poco del cierre del primer tiempo, y la no suspensión del encuentro luego de que los hinchas tricolores lanzaran pirotecnia al campo de juego.

El reclamo de Peñarol

En relación a la jugada reclamada, desde la cabina del VAR se le dijo a Leodán González que no hubo “contacto pleno” del defensor tricolor al atacante aurinegro, y el Colegio de Árbitros respaldó esa decisión porque designó a ambos para la fecha siguiente. Respecto a lo ocurrido en el final, se justificó por el diálogo entre el jefe del operativo de seguridad y el juez.

“Sabíamos un poco a lo que íbamos a venir. Cuando miramos las imágenes, más preocupados quedamos. Y cuando escuchamos los audios, más preocupados. Las decisiones de ellos ya están interfiriendo en el campeonato”, expresó Ruglio luego de haber escuchado los audios del VAR, que todavía no fueron publicados por la Asociación Uruguaya de Fútbol.

“Escuchamos que la suspensión era unánime y alguien entró con la orden de convencer al árbitro de que no se suspendiera. Vamos a pedir una investigación en el Ministerio del Interior a ver quién mandó a esa persona, cuando hay unanimidad respecto a que el partido no debió haber seguido, incluyendo al árbitro”, agregó Ruglio.

“Estamos ante algo más grande de lo que creíamos y nos preocupa mucho”, añadió Ruglio, quien sobre los arbitrajes recordó hechos del pasado reciente, correspondientes a sus años de gestión como presidente de Peñarol.

“En 2022 hicimos un campeonato lamentable, pero en 2021 intentaron de todas maneras sacárnoslo y en 2023 empezó nuestra debacle y la forzaron en el partido con Danubio (derrota 2-1 por la fecha 11 del Clausura), con la anulación de los dos goles de Christian Ferreyra en el VAR”, dijo.

“Y en este 2024, después de las cosas que escuchamos recién, nos preocupa mucho lo que puede venir en el próximo mes y medio”, advirtió el presidente carbonero.

Consultado sobre Christian Ferreyra y el posible pedido de un veto para que no le arbitre más a Peñarol, fue claro: “Si pido que no me arbitre más, me lo van a poner el doble”.