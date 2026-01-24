Trump destruye lo que queda del viejo orden mundial

Otro hito de enorme importancia fue el ataque a la República Bolivariana de Venezuela, el bombardeo de Caracas que afectó a casi 500 viviendas de la zona cercana a Fuerte Tiuna y el insólito secuestro del presidente Nicolás Maduro Moros y su esposa, Cilia Flores, diputada de la Asamblea Nacional.

En su desvarío el inquilino de la Casa Blanca publicó en su red Truth Social un posteo en donde se definía como “Presidente en Ejercicio de Venezuela” y, en el renglón siguiente, como el “47º Presidente de EEUU de América”. Trump nos instala en un viaje sin etapas al sombrío mundo hobessiano del primado del más fuerte.

Este derrumbe adquirió nuevos bríos con el intercambio de mensajes de ayer entre Trump y el primer Ministro noruego, Jonas Gahr Støre, y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb. Trump le responde a Støre diciéndole que dado que su país, Noruega, ha decidido no otorgarle el Premio Nobel de la Paz, pese a haber -supuestamente- puesto fin a más de 8 guerras ya no siente la obligación de pensar solamente en la Paz sino en lo que es más conveniente para EEUU.

Una isla llamda Groenlandia

A renglón seguido acusa a Dinamarca por no haber sabido proteger Groenlandia de los avances que, según Trump, allí hicieron Rusia o China y, además, de carecer de un “derecho de propiedad” sobre ese territorio. “Ningún documento escrito le otorga a Dinamarca la propiedad de Groenlandia”, dice en su texto, y el único elemento que justifica su reclamo es “un navío que recaló en ese territorio hace trescientos años”.

El remate de esta misiva es la afirmación de Trump según la cual “nadie hizo más por la OTAN desde su fundación” que él, y que “llegó la hora de que la OTAN haga algo por EEUU.” Y termina su misiva con una sentencia bombástica: “El Mundo no estará seguro hasta que tengamos el control completo y total de Groenlandia.”

Dicho esto, conviene recordar que debido al deshielo del Océano Ártico Groenlandia se ha convertido en una región estratégica para las nuevas rutas comerciales, principalmente las exportaciones de China.

Pero lo que soslaya el documento de Trump es que hay una sola base militar en esa isla, localizada en Thule, en el extremo norte de Groenlandia y es de la Fuerza Aérea de EEUU. Su función: servir de alerta temprana ante un ataque misilístico así como para el monitoreo de los satélites que orbitan en torno al planeta.

En su progresivo deshielo la isla permite conjeturar la existencia de ricos depósitos minerales, entre ellos tierras raras, uranio, y probablemente petróleo y gas. Pero hasta el momento ninguna empresa ha comenzado la explotación de dichos recursos.

Hay una sola empresa de propiedad canadiense y dinamarquesa, que explota una pequeña mina de rubíes en las cercanías de la capital, y aún así con enormes dificultades. Obviamente que a medida que el cambio climático torne accesible otras regiones la competencia por esos recursos podría intensificarse grandemente.

El futuro de la OTAN

Pero, lo decisivo de este incidente y del mensaje de Trump es la fisura, aunque no todavía ruptura, en el seno de la OTAN.

Este eventual desenlace terminaría por producir una radical reconstrucción del sistema internacional al quebrar nada menos que la alianza militar de un espacio socioeconómico, cultural y político, Occidente, que dominó a sus anchas al resto de las naciones durante algo más de cinco siglos pero ya no más.

Sin olvidar que en su fase de declive todos los imperios han exacerbado hasta lo indecible su virulencia y su apelación a las peores formas de la violencia para tratar de detener lo incontenible. Trump es la personificación actual de esa conducta.