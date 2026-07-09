En el Clausura comenzarán a regir las nuevas reglas del juego: ¿Cuáles son?

Los árbitros podrán aplicar una cuenta regresiva de cinco segundos cuando consideren que un saque de banda o un saque de meta se está demorando deliberadamente.

Si al finalizar la cuenta el balón no fue puesto en juego, se concederá un saque de banda al equipo rival o un tiro de esquina, en caso de tratarse de un saque de meta.

Sustituciones con límite de tiempo

Los futbolistas dispondrán de 10 segundos para abandonar el terreno de juego desde que el árbitro autorice la sustitución o se exhiba el tablero electrónico.

Si el jugador excede ese tiempo, deberá salir igualmente, pero su sustituto recién podrá ingresar en la siguiente interrupción del juego y luego de transcurrido un minuto.

Tratamiento y reconocimiento médico fuera del terreno de juego

Cuando un jugador requiera atención médica dentro del campo y el juego deba detenerse por ese motivo, deberá abandonar el terreno de juego y permanecer fuera hasta que haya transcurrido un minuto desde la reanudación del partido.

Cambios en el protocolo VAR

El protocolo del VAR incorporará tres nuevas situaciones en las que podrá asistir al árbitro: