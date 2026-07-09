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Deportes reglas de juego |

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En el Clausura comenzarán a regir las nuevas reglas del juego: ¿Cuáles son?

El Colegio de Árbitros de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) comunicó que desde el Clausura se utilizarán las nuevas reglas aplicadas en el Mundial.

En el Clausura comenzarán a regir las nuevas reglas del juego

En el Clausura comenzarán a regir las nuevas reglas del juego

 Dante Fernandez / FocoUy
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El Colegio de Árbitros de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) anunció que a partir del Torneo Clausura de esta temporada, comenzarán a aplicarse las nuevas reglas del juego que se implementaron de cara a la disputa del Mundial y llegarán a nuestro fútbol.

El cambio será a partir del Clausura, debido a que no se pueden cambiar las reglas en un campeonato que se está disputando como lo es el Intermedio, por lo que desde el comienzo del siguiente campeonato chico, se jugará con estas modificaciones a las reglas.

Nuevas reglas

Saques de banda y saques de meta

Los árbitros podrán aplicar una cuenta regresiva de cinco segundos cuando consideren que un saque de banda o un saque de meta se está demorando deliberadamente.

Si al finalizar la cuenta el balón no fue puesto en juego, se concederá un saque de banda al equipo rival o un tiro de esquina, en caso de tratarse de un saque de meta.

Sustituciones con límite de tiempo

Los futbolistas dispondrán de 10 segundos para abandonar el terreno de juego desde que el árbitro autorice la sustitución o se exhiba el tablero electrónico.

Si el jugador excede ese tiempo, deberá salir igualmente, pero su sustituto recién podrá ingresar en la siguiente interrupción del juego y luego de transcurrido un minuto.

Tratamiento y reconocimiento médico fuera del terreno de juego

Cuando un jugador requiera atención médica dentro del campo y el juego deba detenerse por ese motivo, deberá abandonar el terreno de juego y permanecer fuera hasta que haya transcurrido un minuto desde la reanudación del partido.

Cambios en el protocolo VAR

El protocolo del VAR incorporará tres nuevas situaciones en las que podrá asistir al árbitro:

  • Cuando se muestre incorrectamente una segunda tarjeta amarilla que derive en expulsión.
  • En casos de confusión de identidad, cuando se amoneste o expulse al futbolista equivocado.
  • Cuando se conceda erróneamente un tiro de esquina, siempre que la corrección pueda realizarse de forma inmediata y sin demorar la reanudación del juego.

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