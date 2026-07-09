Egresados de la Escuela de Medicina de Cuba organizan feria solidaria

Los egresados desarrollarán diversas actividades, entre las que se cuentan controles de arterial y hemoglucotest (HGT), junto a pautas para un corazón sano; ecografías e información clave basada en las "8 reglas de oro" para cuidar los riñones; testeo rápido: Consejería en salud sexual y testeos confidenciales de VIH, sífilis y VHC (con entrega de preservativos), y actividad física.

Habrá un Espacio Literario, con una selección especial con lo mejor de la literatura cubana.

Durante toda la jornada se proyectará un audiovisual con vivencias y testimonios de egresados y beneficiarios de la Operación Milagro en Uruguay.

La actividad es apoyada por el Espacio Modelo, Embajada de Cuba, Comité Antiimperialista de Solidaridad con Cuba y los pueblos del mundo.

Bloqueo a Cuba

Las tensiones entre Washington y La Habana se agudizaron luego de la operación militar de EEUU en Venezuela en la que fue secuestrado el presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

Tras el operativo, el presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó que Cuba no recibiría más crudo ni dinero procedente de Caracas.

Asimismo, el 29 de enero, el presidente de EEUU, Donald Trump, anunció la imposición de aranceles adicionales a los países que suministren petróleo a la isla, luego de declarar a la isla como una amenaza para la seguridad nacional de la nación norteña.

En tanto, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmó que Washington busca "asfixiar" la economía de la isla por medio de un cerco energético.