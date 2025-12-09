Hacete socio para acceder a este contenido

TERCERA CÁMARA

Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto con votación de 82 a 17

El diputado Mariano Tucci destacó que que se trata de un presupuesto "votado por la gran mayoría de los partidos políticos".

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
El presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Mariano Tucci, aseguró que el presupuesto fue votado por "la gran mayoría de los partidos políticos", lo que a su juicio "redobla apuesta del gobierno de tener resultados a partir del primero de enero", momento en el cual las políticas públicas comienzan a tener un financiamiento genuino.

Tucci sostuvo que "un presupuesto es la materialización de la propuesta programática que la gente votó", por lo que la amplia votación constituye una "señal de concordia" en el país. El legislador hizo énfasis en la madurez del sistema político uruguayo, al señalar que este "ha entendido y se ha hecho eco de esa necesidad y tradición uruguaya que nos permite a todos convivir sanamente a nivel político".

En respuesta a las críticas de la oposición que apuntan a una falta de gestión hasta la fecha, el diputado Tucci afirmó que "a partir del primero de enero el gobierno tiene que empezar a traccionar y a cumplir con el mandato que la gente le encomendó en las urnas".

No obstante, aclaró que "más de la mitad de esas 63 propuestas que el presidente Orsi comprometió ante la gente ya se están diligenciando", con un monitoreo permanente de la agencia de política pública en Torre Ejecutiva. Tucci manifestó su plena satisfacción con el compromiso del elenco de gobierno y con la coordinación entre el Poder Ejecutivo y la bancada oficialista, lo que indica que "el Uruguay tiene un futuro promisorio".

El titular de la Comisión también se refirió a las voces que votaron negativamente, indicando que "han hablado las mayorías", citando el 27 a 30 en el Senado y el 82 a 99 en Diputados. Concluyó que, pese a las diferencias, triunfaron "las mejores costumbres del Uruguay" y calificó el proyecto: "Este presupuesto es el mejor presupuesto posible y vamos a tratar de que funcione."

