Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto con votación de 82 a 17

En respuesta a las críticas de la oposición que apuntan a una falta de gestión hasta la fecha, el diputado Tucci afirmó que "a partir del primero de enero el gobierno tiene que empezar a traccionar y a cumplir con el mandato que la gente le encomendó en las urnas".

No obstante, aclaró que "más de la mitad de esas 63 propuestas que el presidente Orsi comprometió ante la gente ya se están diligenciando", con un monitoreo permanente de la agencia de política pública en Torre Ejecutiva. Tucci manifestó su plena satisfacción con el compromiso del elenco de gobierno y con la coordinación entre el Poder Ejecutivo y la bancada oficialista, lo que indica que "el Uruguay tiene un futuro promisorio".

El titular de la Comisión también se refirió a las voces que votaron negativamente, indicando que "han hablado las mayorías", citando el 27 a 30 en el Senado y el 82 a 99 en Diputados. Concluyó que, pese a las diferencias, triunfaron "las mejores costumbres del Uruguay" y calificó el proyecto: "Este presupuesto es el mejor presupuesto posible y vamos a tratar de que funcione."