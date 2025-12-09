El gobierno tendrá este martes su presupuesto pese a la oposición de blancos y colorados

El diputado nacionalista dijo que “lamentablemente” se ha hecho “retroceder todo un proyecto que había sufrido mejoras sustanciales”, y puso algunos ejemplos, entre ellos, el “retroceso en materia de discapacidad” (en esta área, el PN había impulsado en Diputados cambios que suponían un incremento del gasto).

Más allá de la posición que adopten blancos, colorados e independientes en el plenario de Diputados, el FA cuenta con los votos para la aprobación definitiva del presupuesto. El diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone confirmó que su partido apoyará las modificaciones y comentó que “olfatea” que blancos y colorados votarán divididos.

Botana al cruce del Herrerismo

A todo esto, el senador blanco Sergio Botana, de Alianza País, no vio con buenos ojos la postura del Herrerismo de no votar los cambios. En diálogo con Canal 12 de Melo, Botana dijo que le “extrañó bastante que el Herrerismo se ponga en contra del aeropuerto de Rocha, del combate a la garrapata, de los baños de aspersión, de la buena utilización de los fondos de sanidad ganadera”, y agregó: “Es feo que el Herrerismo se ponga en contra de que Presidencia de la República dé informes, que es un gran avance de este presupuesto, que se ponga en contra de los diez artículos que conseguimos por el tema de la discapacidad y que se ponga en contra de toda la plata que conseguimos para que la Universidad de la República y la UTEC (Universidad Tecnológica) sigan desarrollando su trabajo en el interior”.

Botana subrayó que todo eso lo consiguieron a lo largo del debate parlamentario en la cámara alta, se pusieron de acuerdo y hubo “colaboración”. Por eso, le “extraña muchísimo que el Herrerismo esté en contra de estos avances”, insistió. Por último, consultado sobre si cree que la postura del sector pudo ser por una cuestión política, Botana dijo que a veces es “el ánimo de lucirse, pero esta (la del Herrerismo) no es gente inexperiente”.