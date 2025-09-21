Charla sobre la amenaza militar de EEUU el miércoles en Centro Cultural Simón Bolivar

Este miércoles 24 de setiembre se desarrollará en la sede del Centro Cultural Simón Bolivar, de Rincón 745, Montevideo, una charla abierta bajo el título “Amenaza militar de EEUU a Venezuela y América Latina”, organizada por la Internacional Antifascista, Capítulo Uruguayo.
EEUU ha intensificado su presencia militar en el Caribe con el despliegue de buques de guerra, marines y un submarino nuclear en cercanías de Venezuela.