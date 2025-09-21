Hacete socio para acceder a este contenido

Venezuela

sobre venezuela

Charla sobre la amenaza militar de EEUU el miércoles en Centro Cultural Simón Bolivar

EEUU ha intensificado su presencia militar en el Caribe con el despliegue de buques de guerra, marines y un submarino nuclear en cercanías de Venezuela.

Buques de guerra de EEUU amenazan a Venezuela.

Por Redacción Caras y Caretas

Este miércoles 24 de setiembre se desarrollará en la sede del Centro Cultural Simón Bolivar, de Rincón 745, Montevideo, una charla abierta bajo el título “Amenaza militar de EEUU a Venezuela y América Latina”, organizada por la Internacional Antifascista, Capítulo Uruguayo.

Harán uso de la palabra el cónsul de Venezuela, Pedro Sassone, el embajador de Cuba, Antonio Pardo, la diputada frenteamplista Tatiana Antúnez, la militante feminista e integrante de MYSU (Mujer y Sociedad en Uruguay), Tamara Abracinskas y la licenciada en reklaciones Internacionales Anahí Acosta.

Estados Unidos ha intensificado su presencia militar en el Caribe con el despliegue de buques de guerra, unidades de marines y un submarino de propulsión nuclear en las cercanías de las aguas territoriales de Venezuela. La maniobra, confirmada por fuentes de defensa, ha generado inquietud en la región por el posible incremento de la tensión diplomática y militar entre Washington y Caracas.

Imagen de WhatsApp 2025-09-21 a las 13.54.26_b31db36d

EEUU amenaza

Según analistas internacionales, este movimiento podría estar vinculado tanto a la lucha contra el narcotráfico como a la presión que Estados Unidos mantiene sobre el gobierno venezolano, al que acusa de violaciones a los derechos humanos y vínculos con redes ilícitas. No obstante, la presencia de un submarino nuclear añade un elemento de disuasión que ha sido interpretado por observadores como una señal clara de poder y advertencia estratégica.

Desde Caracas, autoridades venezolanas han denunciado la acción como una provocación y un intento de intimidación que amenaza la paz regional. Mientras tanto, países vecinos y organismos internacionales han expresado preocupación, llamando a la prudencia y al diálogo para evitar una escalada que pueda comprometer la estabilidad del continente.

La situación continúa en desarrollo y se espera que en los próximos días se definan las posibles repercusiones diplomáticas y militares.

