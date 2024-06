Influencias cruzadas de progresismos rioplatenses

A pesar de que la sincronía no era plena, entre otras razones por las diferentes convocatorias electorales y períodos gubernamentales, algunos impulsos tendenciales abonaban mi hipótesis con su insistente eco. Me interesaba dejar señalado un temario para futuras profundizaciones, no solo de las metamorfosis económico-sociales y del Estado, sino de las arquitecturas políticas, jurídicas y culturales. Con una mirada más atenta fue posible establecer algunas correlaciones de la presente etapa de ofensiva amplia, sostenida y profunda contra el trabajo y el amparo social, aprovechando el interés por la exuberante profusión de gestos del presidente Milei. También esta última fase de Lacalle Pou-Milei debería profundizarse en adelante. No obstante, a fin de cumplimentar el esbozado esquema, con la misma interrogación originaria y la mirada fija en las convergencias y eventuales distancias, será momento de análisis del período progresista en ambas márgenes.