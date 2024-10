La "cartelización" política en Uruguay

Administrar las tensiones es propio de cualquier gobierno. Cuando ambos bloques no quieren “comprar” problemas con sectores de presión, transitan puentes que facilitan las negociaciones, los acuerdos y las convivencias. Ambos bloques, entonces, se encuentran en ese espacio que he denominado en otra oportunidad “el país de la bisectriz”. Y esa dinámica hace que los bloques se “cartelicen”, se parezcan, aunque dentro de cada bloque haya segmentos distintivos poco o más alejados del eje de la bisectriz. Pero la “cartelización” es probable que en el mediano plazo traiga algunos problemas, dejando huecos fuera de los bloques o en las orillas de los mismos para el crecimiento de expresiones más radicales, populistas o extremas no contempladas en la dinámica de bloques.