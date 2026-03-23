Cómo Irán y China han configurado el tablero de ajedrez de la guerra

El Sur Global comprende perfectamente el mensaje.

Además, los hechos en el campo de batalla muestran cómo China también ha cambiado las reglas de la guerra en Irán. La red eléctrica iraní está ahora totalmente conectada al sistema de satélites BeiDou. Eso explica por qué Irán ataca ahora con precisión, y cada movimiento de la alianza estadounidense-israelí se enfrenta a un muro digital de tecnología china (más de 40 satélites BeiDou en órbita). Eso explica la excelente precisión de los misiles iraníes y su mayor resistencia a las interferencias.

Como parte de su Asociación Estratégica Integral de 25 años, China también ha suministrado a Irán radares de largo alcance, integrados con sistemas satelitales. La conclusión clave es que el tiempo de respuesta de Irán es ahora mucho más corto en comparación con la guerra de los 12 días. Rusia ha colaborado en una vía paralela, permitiendo a Irán aplicar con creces lo que Rusia aprendió en Ucrania sobre sistemas occidentales como el Patriot y el IRIS-T. No se trata solo de tácticas de saturación masiva con drones; se trata de aprender la forma rusa de coordinar enjambres de drones con salvas de misiles balísticos. Eso es exactamente lo que está surtiendo un efecto devastador en las últimas fases de la Operación True Promise IV.

Jugando al go: todo gira en torno al petroyuán

Centrémonos ahora en la crucial jugada del estrecho de Ormuz. La medida clave es que Irán solo permita el tránsito a los petroleros cuya carga se haya liquidado en petroyuán. Ni dólares. Ni euros. Solo yuanes. De hecho, China ya había comenzado a poner fin al sistema de Bretton Woods/petrodólar en diciembre de 2022, cuando Pekín invitó a las petro-monarquías del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) a negociar con petróleo y gas en la Bolsa de Shanghái.

Ahora, sumemos todo lo anterior al 15.º Plan Quinquenal chino, que acaba de debatirse y aprobarse en Pekín. Hablamos de una visión sistémica en profundidad.

De una manera bastante holística, los planificadores de Pekín fijaron el crecimiento del PIB en un cuatro por ciento; el avance de la economía digital hasta el 12,5 % del PIB; las soluciones de energía verde en un 25 %; la calidad de las aguas superficiales en un 85 %; una avalancha de patentes de alto valor; todo eso y más, presentado de forma equitativa, con objetivos concretos que alcanzar e indicadores vinculantes hasta el año 2030. Esto significa que los chinos están tratando la economía, la seguridad energética, la ecología, la educación y la sanidad como si fueran órganos de un mismo cuerpo en plena forma. Así es como la urbanización impulsa la productividad: una gran inversión en I+D genera cada vez más patentes; las patentes impulsan la economía digital; y las soluciones de energía verde impulsan la independencia estratégica.

El último Plan Quinquenal muestra de manera concluyente cómo China está planificando meticulosamente para ser líder del futuro tecnológico que se avecina. Y esto va mucho más allá de 2030, hasta mediados de siglo. No es de extrañar que acabar con el petrodólar desempeñe un papel clave en este proceso de cambio del actual sistema de relaciones internacionales. Irán se lo está sirviendo ahora en bandeja a China, al sustituir el petrodólar por el petroyuán en el punto de estrangulamiento más crítico del planeta, por el que transita el 20 % de todo el petróleo mundial.

La jugada de Irán no es militar; es financieramente (cursiva mía) nuclear. Lo que lo facilita todo es que Irán ya está ofreciendo el modelo a seguir para el resto del Sur Global: casi el 90 % de las exportaciones de crudo de Teherán se liquidan en yuanes a través del sistema de pagos CIPS. El Sur Global podría acabar adoptando este modelo tan sencillo. Teherán no está diciendo que el estrecho de Ormuz esté bloqueado. Solo lo está bloqueado para el hostil Sindicato de Epstein —los EEUU— y sus secuaces, que comercian con petrodólares. Las rutas marítimas se están convirtiendo en tiempo real en filtros políticos. A medida que el Sur Global migra al petroyuán, el petrodólar hegemónico —desde 1974— cae muerto.

A estas alturas, todos los operadores del planeta saben cómo funciona el petrodólar. Tras la crisis del petróleo de 1973, el CCG y la OPEP acordaron en 1974 que el petróleo solo podría negociarse en dólares estadounidenses. Los exportadores de petróleo deben necesariamente reinvertir sus beneficios en dólares en bonos del Tesoro estadounidense y en acciones. Esto refuerza el papel del dólar estadounidense como moneda de reserva; financia las inversiones tecnológicas de EEUU; financia el complejo industrial-militar y sus «guerras eternas»; y, sobre todo, financia de facto la deuda estadounidense —impagable.

China, Rusia e Irán, como miembros del BRICS, se encuentran precisamente en primera línea del avance de sistemas de pago alternativos; lo que, fundamentalmente, incluye eludir el petrodólar. Así pues, esto va mucho más allá del control del petróleo —la supuesta justificación detrás de la caótica y desorganizada «excursión» (terminología de Trump) a Irán.

A todos los efectos prácticos, los hechos sobre el terreno ya apuntan a un gran fracaso. Es el contraataque el que se sitúa en un nivel completamente nuevo.