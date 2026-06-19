Geopolítica de los mundiales

La FIFA en la mira

Siguiendo con dictaduras y geopolíticas de los mundiales, en el 78 en Argentina, Videla ingresó junto a Kissinger al vestuario de Perú para aquel vergonzoso 6 a 0 que necesitaba la selección albiceleste para llegar al título. A Maradona le escatimaron dos mundiales: el de Italia 90 con el penal inventado por Codesal, donde Argentina llegó a la final a pesar de todos los obstáculos que le impusieron. Y el del 94, donde fue excluido por una sesión orwelliana de un tribunal de FIFA instigado por Estados Unidos, al igual que ahora en este vergonzoso mundial, con todas las exclusiones que se están realizando a los países del sur global. Ni qué decir de Inglaterra 66, donde eliminaron a Uruguay y Argentina con jueces cambiados en los partidos Uruguay-Alemania con juez inglés y Argentina-Inglaterra con juez alemán, para luego terminar ganando el Mundial con un gol que nadie vio, robándoselo literalmente a Alemania. Y estas son solo algunas perlitas de un larguísimo collar de infamias de la FIFA que, si fuesen consideradas con revisionismo histórico, determinarían cambios sustanciales en las estrellas que se lucen en las camisetas de las elecciones. Entre las más legítimas e indiscutibles están precisamente las cuatro estrellas de la camiseta celeste de la Selección uruguaya.