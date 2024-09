Gritos aislados de una nación agredida

* 500.000 trabajadores ganan $25.000 o menos en Uruguay. Ya para vivir con eso en este país hay que ser mago. Uruguay es carísimo. Sin embargo, los que tienen la panza llena dicen que no hay plata para igualar las jubilaciones al Salario Mínimo Nacional.

* “Uruguay tiene tres millones y medio de habitantes. Importa 27 millones de pares de zapatos. Hacemos basura. Trabajamos en pena. ¿Para qué?”. Pepe Mujica.

* Los partidos de derecha critican al Frente Amplio por no tener una postura unitaria sobre la reforma jubilatoria y sobre Venezuela. Sin embargo, ellos no se ponen de acuerdo ni con respecto al proyecto de ley de eutanasia, ni sobre sacar a los militares a la calle, ni sobre la penalización del aborto, ni sobre eliminar los ingresos a dedo a las intendencias, y nadie los critica por eso.

Sobre allanamientos nocturnos

El 3 de septiembre el diario El Observador publicó: “Denuncian que policías allanaron una casa en Villa Española por error y robaron ahorros: Interior dice que operativo fue ‘correcto’”.

Los oficiales llegaron al hogar y le dijeron a la mujer, que estaba allí sola, que iban a realizar un reconocimiento, la tiraron al piso y le apuntaron con un arma. La denuncia fue realizada el 26 de julio y el episodio habría sucedido en el marco de un megaoperativo realizado en Villa Española. Las informaciones primarias apuntan a que hubo un error con el domicilio y el dinero se habría incautado como posible fruto de un hecho delictivo. Más allá de lo que determine la Justicia, lo alarmante es que no se trata de la primera vez en este período que la Policía ingresa al hogar equivocado.

Por otra parte, en este mismo año ya van dos casos de delincuentes que ingresan a hogares simulando ser policías con la orden de allanar la casa. Si a esto sumamos los múltiples casos de abusos policiales registrados bajo este gobierno, habría que reflexionar muy bien antes de votar a la ligera y aprobar los allanamientos nocturnos.

Los agentes de Ripoll

El Departamento de Depuración, Priorización y Asignación decidió archivar la denuncia presentada contra la compañera de fórmula de Álvaro Delgado. Cerca de la medianoche del 28 de julio, la candidata a vicepresidente concurrió con la Policía al departamento de su hermana, intentando llevar a una señora de 86 años y a su hijo de 40 a declarar a la comisaría por un conflicto entre ambas familias.

No nos interesa meternos a opinar sobre quién tiene la razón en este asunto privado donde se reclaman pagos; lo que sí nos interesa es por qué la Policía se prestó a intervenir sin orden judicial, de noche, y avalando con su presencia el corte de luz y agua a la propiedad. La resolución establece que debe ser el Ministerio del Interior el que investigue si los funcionarios actuaron o no de manera ilegal.

Esto es grave; primero, porque sabemos que el Ministerio no va a hacer absolutamente nada; y segundo, porque hay un claro abuso de poder que quedará impune.

Adormecidos

La senadora frenteamplista Silvia Nane ha denunciado que “el 75 % de los niños víctimas de explotación sexual en Rivera viven en hogares 24 horas del INAU”. ¿Acaso esto no tendría que movilizarnos como sociedad para hacer temblar hasta los cimientos a la Torre Ejecutiva? ¿Somos capaces de desbordar calles y avenidas por un campeonato de fútbol y hechos como el denunciado no nos inmutan?

De locos

* El candidato nacionalista Álvaro Delgado propone dar dinero a los estudiantes que terminen la secundaria. Sin embargo, habría que preguntarle por qué no protestó cuando el Gobierno recortó 10.000 becas del programa Uruguay Estudia y bajó al resto de 8.000 a 4.000 pesos.

* La senadora nacionalista Graciela Bianchi ha confesado que publica noticias falsas para atacar a sus adversarios y que piensa seguir haciéndolo. Ya es hora de pensar en dos cosas: la primera es si la inmunidad parlamentaria no se ha convertido en impunidad parlamentaria y debemos erradicarla; la segunda, si no ha llegado la hora de internar a esta persona y/o mandarla para la casa. No es broma; cada cosa que hace y dice deteriora la institucionalidad y envilece la democracia.

* Antel perderá 60 millones de dólares al año por autorizar a los cableoperadores a utilizar su fibra óptica. La guerra de los Lacalle contra las empresas públicas está en su apogeo.

Las genialidades del “pediatra”

El senador nacionalista Javier García ha publicado en la red X que “Maduro deberá responder por sus crímenes. Uruguay adherirá a denuncia internacional contra Maduro por crímenes de lesa humanidad”.

Esperemos que él responda por el despilfarro que hizo como ministro de Defensa con los dineros públicos, mientras aumentaba la pobreza infantil y el 14,6 % de los hogares sufre insuficiencia alimentaria. Habría que investigar a fondo los negocios del Ministerio de Defensa, desde la desastrosa compra de los Hércules a los aviones Tucano, los cuales nos costarán 100 millones de dólares. Es llamativo que encargaran al Astillero Cardama la construcción de las patrullas oceánicas cuando tal empresa ni siquiera tiene cómo cubrir el aval de 4 millones de dólares. Este brillante negocio de García nos costará otros 100 palos verdes.

Esperemos que su presidente, Luis Lacalle Pou, responda por el espionaje a opositores políticos y sociales.

Esperemos que el Gobierno explique por qué, mientras condena a Venezuela, su canciller recibe a representantes de Arabia Saudita. Concretamente, Omar Paganini se fotografió con una sonrisa de oreja a oreja con el viceministro de Medio Ambiente, Agua y Agricultura de Arabia Saudita, Ahmed Saleh Aiadh Al Khamshi. ¿No le contaron que bajo ese régimen no hay elecciones y se violan cruelmente los derechos humanos? Poco antes, a fines de junio, el propio presidente uruguayo y el senador Jorge Gandini recibieron a los representantes del régimen de Marruecos y también se fotografiaron con grandes sonrisas. En este país islámico del norte de África, el rey escoge al primer ministro del partido más votado en el Parlamento. El rey puede disolver el Gobierno y el Parlamento cuando se le dé la real gana y su poder se funda en que dirige las fuerzas armadas. Es cualquier cosa, menos una democracia.

Los blancos quieren imponer la idea de que Venezuela es el principal problema de Uruguay, cuando el principal problema de Uruguay son los blancos.

¿La verdad? Sí, claro; después de las elecciones.

Los senadores del Frente Amplio Daniel Caggiani y Charles Carrera cursaron un pedido de informes al Instituto Nacional de Estadística sobre el atraso en dar a conocer los resultados del Censo 2023. El director del INE, Diego Aboal, respondió que serán publicados en diciembre. Tanto atraso es inusual, por lo que es fácil deducir que los resultados no son positivos para el Gobierno. ¿Realmente tenemos de presidente a quien nos aseguró un gobierno de transparencia?

El imperio contraataca

Estados Unidos envió a Israel más de 50.000 toneladas de armamento desde el 7 de octubre. Si enviaran 50.000 toneladas de alimentos a Palestina, cuyos habitantes están muriendo de hambre, comenzaría a creer que tienen algo de humanidad.

Ninguno de los partidos de la coalición gobernante se ha expresado en contra de este genocidio.

El tweet del mes

Y de postre les dejo esta exquisitez del 26 de agosto…

@TelenocheUy: Un delincuente que robó $7.000 de una carnicería fue condenado a cuatro años de prisión.

@Nataliabrites5: Si robaba en Artigas le daban tareas comunitarias…