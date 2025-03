Nuestros señores feudales

El corrupto no sólo roba directa o indirectamente; el corrupto corrompe. A veces usa el erario, no para llevarse dinero a su bolsillo, pero sí para beneficiar a su entorno y comprar apoyos para continuar en el poder. O sea, no roba; pero roba. Por este motivo, varios artículos de nuestra legislación, al prohibir algunas prácticas, las tipifican tanto cuando se realizan en beneficio propio como de terceros. Cuando Guillermo Besozzi dice que no se llevó un peso al bolsillo, quizás no mienta; pero eso no quiere decir que no violara la ley.