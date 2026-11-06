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Columnas | Estados Unidos | elecciones | guerra

Difícil gritar "¡fraude!" 

Estados Unidos también: elecciones contra guerras

Ya en Japón, por ejemplo, se cayó la perspectiva de un rescate yanqui de su economía. Probablemente tengan que vender los bonos de deuda de EEUU.

La contundente derrota de Donald Trump y sus aliados, incluyendo la pérdida de estados clave, limita su margen de maniobra.

La contundente derrota de Donald Trump y sus aliados, incluyendo la pérdida de estados clave, limita su margen de maniobra.
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Por Joselo Olascuaga

En todos los lugares donde se había anunciado un rescate, ahora no es plausible. El Tesoro yanqui no va a acudir, porque una de las cosas que se dice hacia afuera —es raro que cambie demasiado, habrá que ver la velocidad—, en todo caso, es que esto tiene más impacto hacia lo interno. Y ahí hay un acomodo del gabinete que se presume que puede disponer Trump y sacar a Scott Bessent, que sé que él financia a Milei, por ejemplo. Aparte, al tener el Congreso el Partido Demócrata por entero —el Senado y la Cámara de Representantes—, puede impedir los proyectos que ya presentó al Congreso Trump de asistencia. Porque además es uno de los temas que se trataron en la campaña: la inversión en las guerras, particularmente Ucrania, Israel, más el salvataje argentino, que fue muy criticado. Es más, entre las leyes para evitar esas fugas, una específica de los demócratas es por el tema Argentina.

Difícil gritar “¡fraude!”

Trump ya perdió una elección de final de mandato, perdió la reelección, no la reconoció, intentó un golpe de Estado, invadió el Capitolio, apoyó la huida de Bolsonaro... O sea, promueve distintos tipos de golpes de Estado. Ahora habla de gobernar por veto, de que puede apelar a una ley que le permite suspender elecciones en un marco de guerra internacional y seguir en el poder. Son todas cosas posibles. Pero este resultado electoral lo reconoció. Quizás mañana la desconozca, porque se contradice constantemente, pero fue de una paliza tan aplastante que le impide margen de maniobra. Es mucha la diferencia. Perdió todo, perdió el voto del joven blanco, y ese es el que le duele. El 71 % de los jóvenes varones blancos votaron demócrata. Perdió Kansas, que hacía 100 años que no la perdían los republicanos; Texas, que no lo perdía desde 1988. Lo perdió contra James Talarico, además, que fue especialmente atacado por Elon Musk. Perdió la gobernación con Gina Hinojosa, la gobernadora demócrata electa. Será la primera latina en gobernar Texas. Bueno, Elon Musk puso 200 millones de dólares en esa campaña y perdió, y fue una campaña muy agresiva. “Talarico odia Texas”, escribía Musk en la red social X de su propiedad. En Texas, donde su fábrica Tesla paga impuestos. Kansas fue muy afectado por la soja y los aranceles de Trump; sí, pero Texas, a su vez, fue afectado por la compra de carne en Argentina. Y otras razones en esos dos estados, especialmente en Texas, fue la ICE, fue la persecución a los inmigrantes, porque el voto por adelantado se hizo para votar antes de al día siguiente ir preso, y la ICE sacó un aviso en X diciendo que el que fuera a votar ilegalmente iba a ser capturado y deportado. Por el amedrentamiento, entonces, hubo 7 millones de votos adelantados en Texas.

Los pueblos contra las guerras

Estamos en un momento cultural de victoria antibélica en el mundo. Ese es el signo general. El domingo, en Bulgaria, Iliana Yotova sucedió a Radev y le ganó 60 a 40 a los belicistas, pero con un discurso absolutamente radical en contra de asistir militarmente a Ucrania y a favor de retomar la relación económica con Rusia. Eso se está dando en todos los países, porque en definitiva en Rumanía puede haber habido fraude, pero en Rumania en realidad saben que tienen una mayoría en contra de la guerra. En Georgia otro tanto, en Eslovaquia perdieron directamente. Y todas estas revueltas que se están dando en Alemania, en Francia, en España, en Italia son porque van en contra de un presupuesto que prefiere invertir en defensa y quita, ajusta en salud y ajusta en educación. Eso mismo pasa también en Estados Unidos. El propio Trump hizo, el día anterior a la elección, una demagogia desesperada al decir que dejaba de mandarle 4 mil millones de dólares a Israel —cosa que puede ser cierta o no cierta, no importa—, pero “le va a dar 5 mil dólares a cada estadounidense...”. Que haya tenido que salir con eso quiere decir que él tiene en las encuestas el indicador de que ese es el tema que está decidiendo. Y esto es nuevo en el mundo, porque no pasó antes de la primera guerra, no pasó antes de la segunda. Al contrario, si estudiamos la historia a fondo, hubo incluso posicionamientos inesperadamente a favor de cada país, y la apuesta al patriotismo belicista pagaba. Hoy no. En el mundo entero, hoy no está pagando. Es una batalla cultural que han ganado los pueblos. Soy un tipo pesimista, realmente. Eso que dijo Tucker Carlson de que pueden llegar a tirar una bomba atómica en la montaña pico de Irán es posible, porque es verosímil. También incidió sin duda en el voto. Pero más allá de que pueda pasar eso, las conciencias están en contra del genocidio, que fue muy protestado en Estados Unidos por millones en manifestaciones. Las manifestaciones determinan, porque las manifestaciones después tienen un correlato electoral: la movilización, la organización de los pueblos, la autoorganización de los pueblos que se está dando. Porque no es que nos esté diciendo un partido —tampoco es que el Partido Demócrata se vaya a transformar ahora en un partido antiimperialista, ni de casualidad—. Pero sí va a tener en cuenta, por ejemplo, que esta negociación que se está dando en Doha, en Catar, la va a desconocer porque es la derrota en la guerra contra Irán, pero también va a criticar la propia guerra que inició Trump. Todo lo que hizo Trump desde el punto de vista internacional va a estar en cuestionamiento durante dos años. Y por más que se haya sacado la gorrita que dice "MAGA" y que intente seguir gobernando con otra gorrita que dice “VETO”, no lo va a hacer con las posibilidades que tenía antes. Se habla de líderes socialistas en Estados Unidos, de izquierda. ¿Hay posibilidades de mantener esa expectativa, esa esperanza? No, pero sí en el pueblo, porque el acontecimiento en sí es que en Kansas hacía 100 años que no votaban contra los republicanos y ganaron los demócratas. El acontecimiento es que en Carolina del Norte se proyectaba otro triunfo por más de 10 puntos de Trump y terminó perdiendo por mucho. Mississippi y Alaska están perdiendo los senadores republicanos, incluyendo gobernador en ejercicio por el momento. O sea, son muchas esas señales. Y el poder está en el pueblo, en definitiva. Los republicanos ganaron Florida por un punto... No pusieron plata los demócratas porque pensaban que marchaban ahí. Esas manifestaciones de millones son millones que ahora votaron, que pueden volver a manifestarse, entonces es una presión importante. Y por supuesto la gasolina: cuatro dólares el galón. Pero ese es el resultado de la guerra y el público lo sabe. ¿Qué hizo Trump? Trump hizo una guerra en la que terminó perdiendo el estrecho de Ormuz, lo que terminó subiendo el precio de la gasolina. Entonces, estamos contra la guerra, vamos a dejarnos de cosas, sobre todo dentro, incluso, de los republicanos, porque ahí son dos facciones: la de Marco Rubio y la de JD Vance, que es más representativa esta última de los tecnócratas que tienen otros intereses, porque el principal insumo de ellos es la energía, entonces esto no les sirve. Vance ha tenido otras actitudes en las negociaciones con Irán; en Islamabad lo mismo que en Doha.

Y en este contexto, Estados Unidos logró la votación más baja en rechazo al bloqueo a Cuba en la ONU, en los últimos 30 años por lo menos. Es que muchos Milei se ataron al mástil de Donald Trump. Son los títeres ultraderechistas que apoyan a Trump. Y ante estas elecciones van a tener consecuencias todos ellos. El año que viene, por lo pronto, o antes, la caída de Javier Milei.

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