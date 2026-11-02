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Columnas | Lula da Silva | BRICS | Sur Global

Un año de avances

Lula sigue y los BRICS definen

2027 va a ser un año de grandes avances del Sur Global, de la gobernanza antiimperialista en la prospectiva de una comunidad de futuro compartido.

BRICS y el Sur Global

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Por Joselo Olascuaga

A partir de enero, la presidenta pro tempore de los BRICS va a ser China. 2027 va a ser un año de grandes avances del Sur Global, del mundo multipolar, o multicéntrico o multinodal, de la gobernanza global antiimperialista en la prospectiva de una comunidad de futuro compartido y, en ese marco, de la resistencia de América Latina a la doctrina Monroe. La mayor dificultad inmanente que estos avances podían acarrear era una victoria de Bolsonaro en Brasil, porque hubiese significado un saboteador interno en la línea fundacional de los BRICS, un previsible pero inevitable caballo de Troya.

La victoria de Lula es para el mundo, ante todo, la continuidad de un nodo clave no menor a Cyril Ramaphosa ni a Narendra Modi en la vanguardia de un nuevo orden mundial. Se define en China a partir de enero y tendrá una cumbre adelantada pasado mañana en Shenzhen. Xi Jinping no va a esperar octubre o, tal vez, parafraseando historia, instale abril y octubre a la vez en clave BRICS, OCS y APEC: «Estamos viviendo cambios que hace más de un siglo no se producían», Xi Jinping a Putin, Moscú, enero de 2023. Pepe Escobar, entrevistado por Leonardo Attuch en Brasil 247 desde Shanghái, destacó el martes que los chinos están viendo el mismo fenómeno que el lunes en Legítima Mañana adelantó en conclusión Leandro Grille: «La simbiosis entre la movilización digital y la callejera a un nivel sin precedentes». «Es la primera vez en la historia que un pueblo de Occidente le gana al algoritmo de las plataformas en redes», definió Pepe Escobar. Y al caracterizarlo recordó precisamente a Félix Guattari —quien fue el gran teórico de la instrumentalización alternativa del disco interactivo, no casualmente desde Brasil en 1990 (murió en 1993)—, a la vez pronosticó desde entonces la victoria del Partido de los Trabajadores y resaltó el potencial de Brasil por historia de resistencias étnicas, microrrevoluciones y el devenir de una subjetividad que podría propender en cierto momento al estado de subjetividad de las masas de 1917. «Estamos asistiendo a cambios que no se veían desde hace 100 años y los estamos dirigiendo nosotros», fue el mensaje ampliado de Xi Jinping a Putin en enero de 2023.

Nada va a cambiar en Brasil en cuanto a los intentos del imperialismo por desestabilizar cada vez con mayor saña al Gobierno de Lula. Pero el marco internacional de este cuarto período del obrero metalúrgico de origen nordestino puede llevar al fracaso de esos intentos, al igual que lo hizo en Rusia a partir de 2022 y muy especialmente este año en Irán.

La cuestión judía

Lev Davidovich Bronstein (Trotsky), Yákov Mijáilovich Sverdlov y el propio Lenin fueron proféticos en sus predicciones sobre el destino de la Declaración Balfour. En el marco doctrinario lo fue Karl Marx. El martes, en las elecciones parlamentarias israelíes quedó planteada la encrucijada de que Eisenkot, el que obtuvo el mayor bloque parlamentario pero no le alcanza para formar gobierno, transe con partidos árabes que postulan la propuesta china de los dos Estados para la liberación de Palestina, o que éste, Bennett y Lapid acepten contra sus promesas de campaña un gobierno de coalición con Netanyahu. La aprehensión de la mayoría israelí al establecimiento de un Estado palestino que los convierta en definitiva en una especie de provisorio Vietnam del Sur acaso aún más fugaz vuelve a chocar con el Plan Kissinger, quien en 2012 pretendía una salida a lo Sudáfrica pero desde una posición de correlación de fuerza aún más ventajosa que la de los afrikáners. Empezó por advertir, para que fuese asimilado, que a Israel le quedaban unos 10 o 12 años, pero el encuadre político y el veto militar estarían determinados por la élite económica israelí.El gran oponente a ese plan fue Bibi Netanyahu, y demostró ser más resistente de lo esperado. Sin embargo, el martes perdió las elecciones, decreció él y sus aliados de ultraderecha, incluso Ben-Gvir, y ahora solo falta que Donald Trump, el 3 de noviembre, saque un pasaje hacia Foz do Iguaçu y le pida a Javier Milei una peluca azabache.

Lo estamos dirigiendo nosotros

Entre los saludos a Lula por su hazaña llaman la atención especialmente los europeos. Nos hacen recordar que hasta hace 10 años el Occidente colectivo estaba o se mostraba creíblemente unido. Hoy la inestabilidad de Francia, España, Italia, Alemania, Reino Unido y particular y aisladamente Inglaterra le hacen decir a Von der Leyen que felicita a Lula por su contribución al avance del mundo multipolar (¡!). Pero Europa no tiene otra opción que la salve del colapso por fuera de la bancarrota del capital financierista. Ya solo si acepta hacerse cargo de la deuda de Francia, en esa disyuntiva entre la anomia, Mélenchon o Le Pen, solo el pago de apenas los intereses de la deuda francesa, que es casi un trillón de euros por año, obligaría a Alemania a volver al gas ruso, alternativa que plantea con nitidez la derecha alemana. Por eso no es chiste el comunicado de Úrsula. Cosas veredes, Sancho. Si el control en gran parte por Irán del estrecho de Ormuz es la mayor derrota objetiva estratégica del imperialismo yanqui en su historia, si la vulnerabilidad del Domo de Hierro es su mayor derrota simbólica, hasta el punto en que Netanyahu con su obstinación ha convertido a Israel en rehén iraní de una escalada con Estados Unidos, la ya ni siquiera solapada confrontación con Europa occidental es el mayor espejo de su decadencia. China, que nunca dejó de considerarlo, en palabras de Mao, un tigre de papel, solo necesita cumplir con su adagio: sentarse a ver pasar por la puerta de su casa el cadáver del enemigo. A partir del 1 de enero de 2027, precisa, dirá: «La gobernanza mundial es nuestra, el Sur Global define y esta es nuestra agenda».

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