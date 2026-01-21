Hacete socio para acceder a este contenido

Cultura y espectáculos teatro | Florencios al Bastión | Colonia

Celebración

El teatro coloniense celebra su consagración nacional con "Florencios al Bastión"

“Florencios al Bastión" es la confirmación de que el teatro coloniense vive un tiempo de madurez, reconocimiento y orgullo cultural compartido.

Por Redacción de Caras y Caretas

El teatro del departamento de Colonia atraviesa uno de los momentos más destacados de su historia reciente y se dispone a celebrarlo con una propuesta abierta a toda la comunidad. Tras el resonante reconocimiento obtenido en los Premios Florencio 2025, la Intendencia de Colonia, junto a la comunidad cultural local, presenta “Florencios al Bastión”, un ciclo que reunirá en el escenario del Centro Cultural Bastión del Carmen a las obras y artistas galardonados.

La iniciativa no solo busca acercar al público espectáculos de alto nivel, sino también reafirmar el valor del teatro del interior como un espacio de creación, identidad y proyección nacional. En ese sentido, el ciclo se posiciona como una celebración del talento coloniense y como una oportunidad para que la capital departamental se convierta en un punto de encuentro entre artistas y espectadores.

Programación

La cartelera reúne nombres y elencos que han dejado huella en la última temporada teatral. Desde Rosario, Martín Cabrera llega con el reconocimiento a Mejor Actor del Uruguay por su trabajo en Te debía una margarita. También de esa ciudad, el Grupo de Teatro de la Biblioteca Varela fue distinguido por la Mejor interpretación de un elenco del interior con El juego de la copa. Juan Lacaze dirá presente con el Grupo de Teatro de la Biblioteca Rodó, ganador del premio a Mejor espectáculo de la Bienal de Teatros del Interior por Vitalicios, obra que además le valió a Andrés Leal el galardón a Mejor Director. A ellos se suma Sari Cartagena, de Florencio Sánchez, reconocida como Mejor Actriz del Interior por su papel en La bailarina de Maguncia.

El lanzamiento oficial del ciclo se realizará este jueves 22 de enero a las 15 horas, en el Bastión del Carmen, con una conferencia de prensa abierta al público y a los medios. El evento contará con la presencia del intendente interino Napoleón Gardiol y de los artistas protagonistas.

El ciclo comenzará el 23 de enero con "Vitalicios", continuará el 25 de enero con "Te debía una margarita"; seguirá el 28 de enero con "La bailarina de Maguncia"; y culminará el 30 de enero con "El juego de la copa".

“Florencios al Bastión” se presenta así como mucho más que una programación teatral: es la confirmación de que el teatro coloniense vive un tiempo de madurez, reconocimiento y orgullo cultural compartido.

