El teatro coloniense celebra su consagración nacional con "Florencios al Bastión"

El teatro del departamento de Colonia atraviesa uno de los momentos más destacados de su historia reciente y se dispone a celebrarlo con una propuesta abierta a toda la comunidad. Tras el resonante reconocimiento obtenido en los Premios Florencio 2025, la Intendencia de Colonia, junto a la comunidad cultural local, presenta “Florencios al Bastión”, un ciclo que reunirá en el escenario del Centro Cultural Bastión del Carmen a las obras y artistas galardonados.
Celebración
“Florencios al Bastión" es la confirmación de que el teatro coloniense vive un tiempo de madurez, reconocimiento y orgullo cultural compartido.