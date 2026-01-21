El teatro coloniense celebra su consagración nacional con "Florencios al Bastión"

Programación

La cartelera reúne nombres y elencos que han dejado huella en la última temporada teatral. Desde Rosario, Martín Cabrera llega con el reconocimiento a Mejor Actor del Uruguay por su trabajo en Te debía una margarita. También de esa ciudad, el Grupo de Teatro de la Biblioteca Varela fue distinguido por la Mejor interpretación de un elenco del interior con El juego de la copa. Juan Lacaze dirá presente con el Grupo de Teatro de la Biblioteca Rodó, ganador del premio a Mejor espectáculo de la Bienal de Teatros del Interior por Vitalicios, obra que además le valió a Andrés Leal el galardón a Mejor Director. A ellos se suma Sari Cartagena, de Florencio Sánchez, reconocida como Mejor Actriz del Interior por su papel en La bailarina de Maguncia.