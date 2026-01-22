Putin está comprometido a encontrar una solución diplomática al conflicto

El presidente de Rusia, indicó que planea abordar con Witkoff la cuestión de la participación en el Consejo de Paz, al que Moscú está dispuesta a destinar 1.000 millones de dólares de activos rusos congelados bajo la anterior administración estadounidense, "dada la relación especial de Rusia con el pueblo palestino".

Putin ha subrayado en repetidas ocasiones que su país está comprometido a encontrar una solución diplomática a la crisis ucraniana.

En particular, enfatizó que, en primer lugar, hay que garantizar la seguridad de Rusia a largo plazo, por lo que es importante eliminar las causas profundas del conflicto, entre ellas, la expansión de la OTAN, que Moscú percibe como una amenaza, y la violación de los derechos de la población rusoparlante en Ucrania.

La propuesta de Rusia

La propuesta de Moscú contempla que Kiev retire completamente sus tropas de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y de las provincias de Zaporozhie y Jersón (incorporadas a Rusia después de consultas populares en 2022) y reconozca estos territorios, así como a Crimea y Sebastopol, como sujetos de la Federación de Rusia.

Además, debe garantizarse la neutralidad, la no alineación, así como la desnuclearización, desmilitarización y desnazificación de Ucrania.