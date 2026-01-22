Putin se reunió con el enviado especial de EEUU para negociar la paz en Ucrania

Este jueves, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, recibió al enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, quien llegó a Moscú esta misma jornada para avanzar en las negociaciones encaminadas por las potencias para poner fin a la guerra de Ucrania.
Witkoff forma parte del equipo de la Administración del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, quien desde el año pasado trabaja junto a sus pares rusos, para impulsar un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto ucraniano. En ese sentido, el día anterior a llegar a Moscú remarcó: "Se han logrado avances significativos en las negociaciones con Rusia respecto a Ucrania".
Se trata de la segunda visita conjunta de Witkoff y Kushner a la capital rusa, aunque el propio Witkoff se reunió con Putin en varias ocasiones a lo largo del año pasado. Desde Moscú han destacado que consideran "necesaria, actual e importante" la continuación del diálogo con Washington.
Putin está comprometido a encontrar una solución diplomática al conflicto
El presidente de Rusia, indicó que planea abordar con Witkoff la cuestión de la participación en el Consejo de Paz, al que Moscú está dispuesta a destinar 1.000 millones de dólares de activos rusos congelados bajo la anterior administración estadounidense, "dada la relación especial de Rusia con el pueblo palestino".
Putin ha subrayado en repetidas ocasiones que su país está comprometido a encontrar una solución diplomática a la crisis ucraniana.
En particular, enfatizó que, en primer lugar, hay que garantizar la seguridad de Rusia a largo plazo, por lo que es importante eliminar las causas profundas del conflicto, entre ellas, la expansión de la OTAN, que Moscú percibe como una amenaza, y la violación de los derechos de la población rusoparlante en Ucrania.
La propuesta de Rusia
La propuesta de Moscú contempla que Kiev retire completamente sus tropas de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y de las provincias de Zaporozhie y Jersón (incorporadas a Rusia después de consultas populares en 2022) y reconozca estos territorios, así como a Crimea y Sebastopol, como sujetos de la Federación de Rusia.
Además, debe garantizarse la neutralidad, la no alineación, así como la desnuclearización, desmilitarización y desnazificación de Ucrania.