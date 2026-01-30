Antel canjea residuos electrónicos por entradas dobles al Carnaval.

La campaña se desarrolla en puntos específicos del área metropolitana. Los locales habilitados para recibir los residuos son las tiendas de Mercado Agrícola, Nuevocentro Shopping, Montevideo Shopping, Punta Carretas Shopping, Portones Shopping y el Edificio Clientes del Complejo Torre de las Telecomunicaciones.

Desde la empresa señalaron que esta acción se enmarca en una política ambiental más amplia. En ese sentido, Antel destacó que, a través de esta iniciativa, “reafirma su compromiso con el manejo responsable de los residuos electrónicos, de acuerdo con la normativa nacional vigente, y con el cuidado del medio ambiente”.