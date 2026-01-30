Hacete socio para acceder a este contenido

Cultura y espectáculos Carnaval | entradas |

Gratis al Velódromo

Antel canjea residuos electrónicos por entradas dobles al Carnaval

Antel propone un canje que une política ambiental y Carnaval: qué residuos electrónicos se reciben, cuántos se pueden entregar y cómo acceder a las entradas.

Antel canjea residuos electrónicos por entradas dobles al Carnaval.

 Foto: Vani Gonzo / FocoUy
Antel lanzó una iniciativa que vincula el cuidado ambiental con la principal fiesta popular del país: la entrega de entradas para el Carnaval a cambio de residuos electrónicos. La propuesta está dirigida a clientes de la empresa que acerquen sus Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) a locales habilitados.

Según informó la empresa estatal en un comunicado, quienes participen del canje podrán acceder a entradas para el tablado del Velódromo. Para obtener una entrada doble, los clientes deberán entregar tres artículos comprendidos dentro de la categoría de RAEE. Entre los dispositivos aceptados se encuentran “celulares, cargadores, baterías, módems, tablets, wifi max y cables”.

¿Cómo acceder a las entradas?

El mecanismo de intercambio tiene un límite establecido por servicio. Antel precisó que “el tope será el canje de 9 artículos por servicio (tres entradas dobles)”, con el objetivo de ordenar la recepción de los residuos y garantizar un acceso equitativo al beneficio.

La campaña se desarrolla en puntos específicos del área metropolitana. Los locales habilitados para recibir los residuos son las tiendas de Mercado Agrícola, Nuevocentro Shopping, Montevideo Shopping, Punta Carretas Shopping, Portones Shopping y el Edificio Clientes del Complejo Torre de las Telecomunicaciones.

Desde la empresa señalaron que esta acción se enmarca en una política ambiental más amplia. En ese sentido, Antel destacó que, a través de esta iniciativa, “reafirma su compromiso con el manejo responsable de los residuos electrónicos, de acuerdo con la normativa nacional vigente, y con el cuidado del medio ambiente”.

