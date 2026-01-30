Antel lanzó una iniciativa que vincula el cuidado ambiental con la principal fiesta popular del país: la entrega de entradas para el Carnaval a cambio de residuos electrónicos. La propuesta está dirigida a clientes de la empresa que acerquen sus Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) a locales habilitados.
Gratis al Velódromo
Antel canjea residuos electrónicos por entradas dobles al Carnaval
Antel propone un canje que une política ambiental y Carnaval: qué residuos electrónicos se reciben, cuántos se pueden entregar y cómo acceder a las entradas.