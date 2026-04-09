"Bien de vivo" o la vida como insistencia. Peyote Asesino se presentará en Live Era el 11 y el 12 de abril

En un país acostumbrado a limar asperezas, ellos eligieron amplificarlas. Mezclaron rap, funk, metal y calle como quien mezcla rabia con ironía, y el resultado no fue una síntesis sino una explosión.

No hay moraleja en su música. No hay redención. Hay frases que parecen salidas de una conversación escuchada en un ómnibus a las tres de la mañana, cuando el lenguaje todavía no se arregló la cara.

Por eso "el vivo" importa. Porque ahí, en ese desorden coreografiado, se suspende la necesidad de entender todo. Y en esa suspensión aparece algo más cercano a la verdad que cualquier discurso ordenado.

Bien de vivo o cómo sobrevivir sin volverse decorativo

“Bien de vivo” podría leerse como una exageración rioplatense, una muletilla deformada, un guiño. Pero también como una advertencia: vivir, hoy, implica una resistencia activa contra la tentación de volverse decorativo.

Y ahí está el Peyote, insistiendo en lo contrario del adorno. En lo áspero. En lo que no cierra.

Mientras el mundo optimiza sus discursos para ser consumido sin conflicto, ellos sostienen una poética de la fricción. No se trata de nostalgia —esa forma elegante de embalsamar el pasado—, sino de permanencia.

Porque hay algo inquietante en escuchar hoy esas canciones: no suenan viejas. Suenan actuales. O más allá aún: necesarias.

Como si el tiempo no hubiera pasado, o como si hubiera pasado exactamente en la dirección equivocada.

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Toda ciudad tiene su banda sonora secreta. Montevideo, que cultiva una tristeza elegante, encontró en Peyote una grieta

No son cronistas urbanos en el sentido clásico. No describen la ciudad: la tensan. La hacen hablar en un idioma que no siempre quiere reconocer como propio.

Por eso cada presentación es más que un show: es un pequeño desajuste en la normalidad. Una interrupción.

Durante unas horas, Live Era deja de ser un lugar y se vuelve un síntoma. Algo pasa ahí que no se puede exportar ni repetir del todo. Algo que tiene que ver con estar juntos, sí, pero también con incomodarse juntos.

Epílogo para los que todavía escuchan (aunque no sepan bien qué)

Ir a ver a Peyote Asesino no es un plan más. Es una experiencia ligeramente incómoda que uno decide atravesar y con gusto.

No hay promesa de felicidad. No hay aprendizaje obvio, predigerido.

Pero hay algo —difícil de nombrar, como todo lo importante— que queda vibrando después.

Tal vez eso sea lo “bien de vivo”: no una intensidad permanente sino la capacidad de no apagarse del todo.

Los días 11 y 12 de abril, a las 20 horas, Montevideo tiene la oportunidad de recordarlo o, al menos, de sospecharlo por un rato.

Entradas disponibles en este link.