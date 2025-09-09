Desde el viernes 12 de setiembre, el escenario de Arteatro (Canelones 1136) se transformará en una isla misteriosa, habitada por sombras, hechizos y pasiones indomables. Allí desembarca “Calibán”, la versión fragmentada y reimaginada por Guillermo Heras sobre el clásico de Shakespeare La tempestad.
Nueva propuesta teatral
Calibán llega a Arteatro: un viaje entre civilización y barbarie
Inspirada en La tempestad de Shakespeare, la obra de Guillermo Heras propone una mirada fragmentada y contemporánea del monstruo más humano del teatro.