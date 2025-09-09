Calibán llega a Arteatro: un viaje entre civilización y barbarie

El equipo detrás de la creación

La dirección general está a cargo de Molina, con la asistencia de Paula Abel. El elenco lo integran Dennis Fernández, Juan Silva, Antonio Di Matteo y Nadya, quienes dan cuerpo a los múltiples rostros de esta isla.

El diseño visual y sonoro acompaña el clima inquietante: vestuario de Felipe Maqueira, escenografía de Bruno Torres, iluminación de Larissa Erganian y música original de Nicolás Pacciello, con el aporte audiovisual de MichiSanFilms. La producción ejecutiva está en manos de We! Producciones, con el apoyo de COFONTE.

Funciones y entradas

El estreno será el viernes 12 de setiembre a las 21:30 horas, y las funciones se mantendrán los días viernes en el mismo horario.

Las localidades tienen un valor de $500 y se pueden reservar al 092 202 147.