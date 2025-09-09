Hacete socio para acceder a este contenido

Cultura y espectáculos Calibán | tormenta | funciones

Nueva propuesta teatral

Calibán llega a Arteatro: un viaje entre civilización y barbarie

Inspirada en La tempestad de Shakespeare, la obra de Guillermo Heras propone una mirada fragmentada y contemporánea del monstruo más humano del teatro.

“Calibán”, versión fragmentada y reimaginada por Guillermo Heras sobre La tempestad
Por Redacción de Caras y Caretas

Desde el viernes 12 de setiembre, el escenario de Arteatro (Canelones 1136) se transformará en una isla misteriosa, habitada por sombras, hechizos y pasiones indomables. Allí desembarca “Calibán”, la versión fragmentada y reimaginada por Guillermo Heras sobre el clásico de Shakespeare La tempestad.

Una tormenta perfecta

Un naufragio, un paisaje desconocido y un personaje atrapado entre dos mundos. Calibán, mitad hombre y mitad bestia, esclavo y rebelde, es la figura central de esta propuesta que enfrenta los polos de la civilización y la barbarie, pero también explora lo salvaje que late en el interior de cada ser humano.

La puesta se sumerge en un universo cargado de rituales, magia y deseo, donde lo sobrenatural se cruza con la lucha por la libertad. Heras fragmenta y reconstruye la obra shakesperiana para darle voz a quien muchas veces fue relegado al margen de la historia.

El equipo detrás de la creación

La dirección general está a cargo de Molina, con la asistencia de Paula Abel. El elenco lo integran Dennis Fernández, Juan Silva, Antonio Di Matteo y Nadya, quienes dan cuerpo a los múltiples rostros de esta isla.

El diseño visual y sonoro acompaña el clima inquietante: vestuario de Felipe Maqueira, escenografía de Bruno Torres, iluminación de Larissa Erganian y música original de Nicolás Pacciello, con el aporte audiovisual de MichiSanFilms. La producción ejecutiva está en manos de We! Producciones, con el apoyo de COFONTE.

Funciones y entradas

El estreno será el viernes 12 de setiembre a las 21:30 horas, y las funciones se mantendrán los días viernes en el mismo horario.

Las localidades tienen un valor de $500 y se pueden reservar al 092 202 147.

