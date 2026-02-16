El pasado viernes 13 de febrero comenzó el Concurso Oficial de Carnaval de Canelones 2026. Según informó la Intendencia de Canelones, la primera ronda se desarrollará hasta el martes 17 en Parque del Plata, mientras que la segunda etapa —definitoria— se realizará del 23 al 28 de febrero en la pista de patín del Parque Artigas de Las Piedras, frente al shopping, donde se conocerán los ganadores.
Cartelera
Canelones: arrancó el Concurso Oficial de Carnaval 2026
