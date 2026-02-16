Canelones: arrancó el Concurso Oficial de Carnaval 2026.

Mejoras en infraestructura y descentralización

Desde la Dirección General de Cultura, el responsable del sector Carnaval, Santiago Recalde, valoró la elección de Parque del Plata para esta primera instancia y destacó las mejoras en infraestructura respecto a años anteriores. Señaló que el nuevo formato incluye escenario techado de grandes dimensiones, camarines, pantallas gigantes y un sistema profesional de sonido e iluminación. Además, subrayó la calidad de la transmisión en línea, que permite seguir el concurso en tiempo real desde cualquier parte.

Recalde sostuvo que la propuesta implica “una apuesta muy grande para seguir trabajando y evolucionando artísticamente” y remarcó el objetivo de consolidar dos etapas relevantes del concurso, una en el este y otra en el oeste del departamento, en línea con el proceso de descentralización.

En paralelo al desarrollo del certamen, el Carnaval continúa desplegándose en distintos puntos del departamento con espectáculos, desfiles y circuitos de acceso libre. Entre las próximas actividades destacadas figura el Concurso de Llamadas de Ciudad de la Costa, previsto para el 21 de febrero.