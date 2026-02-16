Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Cultura y espectáculos Canelones | Carnaval |

Cartelera

Canelones: arrancó el Concurso Oficial de Carnaval 2026

El Concurso de Carnaval en Canelones comenzó el pasado viernes, en Parque del Plata. Conocé cómo serán las rondas, la cartelera y cuándo se será el Desfile de Llamadas.

Canelones: arrancó el Concurso Oficial de Carnaval 2026.

Canelones: arrancó el Concurso Oficial de Carnaval 2026.

 Foto: Intendencia de Canelones
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El pasado viernes 13 de febrero comenzó el Concurso Oficial de Carnaval de Canelones 2026. Según informó la Intendencia de Canelones, la primera ronda se desarrollará hasta el martes 17 en Parque del Plata, mientras que la segunda etapa —definitoria— se realizará del 23 al 28 de febrero en la pista de patín del Parque Artigas de Las Piedras, frente al shopping, donde se conocerán los ganadores.

La comuna canaria detalló que, en esta edición, participan 14 murgas y 4 conjuntos de humoristas. El certamen no es eliminatorio en la primera rueda y establece dos pasadas obligatorias para todos los conjuntos: una inicial, considerada de ajuste y con menor incidencia en el puntaje, y una segunda en la que el valor de la calificación se duplica. Todas las jornadas se transmiten en vivo, desde las 20 horas, a través del canal de YouTube del gobierno departamental.

El lunes 16, en el marco del feriado de Carnaval, se anuncia una participación internacional: desde Chile llegará la murga La Urdemales. Esa jornada también subirán a escena los humoristas Ridens y las murgas Los Fantasmas se Divierten y La Malta. La primera ronda concluirá el martes 17 con una programación integrada exclusivamente por murgas: La Diabla, La Pinocha, Vieja Diabla y Que Gentuza.

Mejoras en infraestructura y descentralización

Desde la Dirección General de Cultura, el responsable del sector Carnaval, Santiago Recalde, valoró la elección de Parque del Plata para esta primera instancia y destacó las mejoras en infraestructura respecto a años anteriores. Señaló que el nuevo formato incluye escenario techado de grandes dimensiones, camarines, pantallas gigantes y un sistema profesional de sonido e iluminación. Además, subrayó la calidad de la transmisión en línea, que permite seguir el concurso en tiempo real desde cualquier parte.

Recalde sostuvo que la propuesta implica “una apuesta muy grande para seguir trabajando y evolucionando artísticamente” y remarcó el objetivo de consolidar dos etapas relevantes del concurso, una en el este y otra en el oeste del departamento, en línea con el proceso de descentralización.

En paralelo al desarrollo del certamen, el Carnaval continúa desplegándose en distintos puntos del departamento con espectáculos, desfiles y circuitos de acceso libre. Entre las próximas actividades destacadas figura el Concurso de Llamadas de Ciudad de la Costa, previsto para el 21 de febrero.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar