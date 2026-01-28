Hacete socio para acceder a este contenido

Cultura | Centenario | Concurso Oficial del Carnaval | Gaza

Durísimo mensaje

Diablos Verdes lapidario contra Centenario: "Mirá si un simple empresario nos va a encajar la censura"

La murga de La Teja, dejó en el salpicón una fuerte crítica contra Centenario, que decidió no auspiciar a los conjuntos que nombrar el conflicto en Gaza.

Diablos Verdes lapidario contra Centenario.

Diablos Verdes lapidario contra Centenario.

 Foto: Ale Moreira / DAECPU
Diablos Verdes se presentó en la primera rueda del Concurso Oficial del Carnaval, y fiel a su estilo lo hizo con un libreto con mucha crítica e ironía. Uno de los momentos de mayor impacto y dónde más crítica se posiciona es en el salpicón, que logró grandes aplausos.

Durante el salpicón, la murga recorre temas tales como críticas a la gestión actual del gobierno, la patrulleras y “deudas” que dejó el gobierno anterior, la condena al futbolista Diego García y cierta ironía contra Marcelo Bielsa y el Mundial.

Pero el gran aplauso llegó cuando la murga hizo mención a la situación con el frigorífico Centenario, que por una decisión empresarial, no auspiciaron a ningún conjunto que haga mención al conflicto entre Israel y Palestina.

En la tercer cuarteta del salpicón, la murga canta:

No quieren que condenemos que a cielo abierto hay un genocidio

no quieren que opinemos de la matanza a palestinos

las letras de carnaval vencieron a la dictadura

mirá si un simple empresario nos va a encajar la censura

