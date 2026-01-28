Diablos Verdes se presentó en la primera rueda del Concurso Oficial del Carnaval, y fiel a su estilo lo hizo con un libreto con mucha crítica e ironía. Uno de los momentos de mayor impacto y dónde más crítica se posiciona es en el salpicón, que logró grandes aplausos.
Durísimo mensaje
Diablos Verdes lapidario contra Centenario: "Mirá si un simple empresario nos va a encajar la censura"
La murga de La Teja, dejó en el salpicón una fuerte crítica contra Centenario, que decidió no auspiciar a los conjuntos que nombrar el conflicto en Gaza.