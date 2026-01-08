Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Cultura y espectáculos Cine | CdF | programación

Enero y febrero

Cine gratis en la azotea del CdF: conocé la cartelera de documentales para este verano

Todos los martes a las 20 horas, se podrá disfrutar de cine documental en la terraza del CdF. El acceso es por orden de llegada y con aforo limitado.

Cine en la azotea, actividad gratuita del CdF.

Cine en la azotea, actividad gratuita del CdF.

 Foto: Cdf
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El Centro de Fotografía de Montevideo (CdF) renueva su propuesta para la temporada estival con una nueva edición de Cine en la Azotea. Desde su inicio en 2020, este ciclo se ha consolidado como un punto de encuentro para quienes buscan relatos audiovisuales profundos en un entorno singular: la terraza de su sede central sobre la principal avenida de la ciudad.

La programación, que se extiende durante todos los martes de enero, febrero y hasta el 10 de marzo, se centra en el género documental. El público podrá acceder a una selección de cortometrajes y largometrajes, tanto nacionales como internacionales, destacando especialmente producciones uruguayas de estreno reciente que exploran historias originales.

¿Dónde y cómo?

Las funciones se llevan a cabo en el edificio del CdF, ubicado en Av. 18 de Julio 885, de 20 a 23 horas. Al tratarse de una actividad con entrada gratuita y sin registro previo, el ingreso se organiza por orden de llegada hasta completar el aforo de 33 localidades.

Desde la Intendencia de Montevideo, informaron que la entrega de números comienza a las 18 horas en el mismo edificio (se otorgan máximo dos por persona).

El inicio de la función es a las 20 horas y, al cierre de de cada proyección, se abre una instancia de diálogo y preguntas con los directores o invitados especiales.

Programación de enero

  • Martes 13 de enero: La caja negra, de Elisa Barbosa Riva
  • Martes 20 de enero: Ponsonbyland, de Ramiro Cabrera
  • Martes 27 de enero: El amor duerme en la calle, de Guzmán García

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar