Cine gratis en la azotea del CdF: conocé la cartelera de documentales para este verano

El Centro de Fotografía de Montevideo (CdF) renueva su propuesta para la temporada estival con una nueva edición de Cine en la Azotea. Desde su inicio en 2020, este ciclo se ha consolidado como un punto de encuentro para quienes buscan relatos audiovisuales profundos en un entorno singular: la terraza de su sede central sobre la principal avenida de la ciudad.