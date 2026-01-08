Los parques de Canelones se convierten en escenarios de cultura y encuentro

En el parque Artigas de Las Piedras, además, se realizará un certamen de canto los días 5, 6 y 7 de febrero a partir de las 20 horas, en homenaje a los cien años del nacimiento de Julio Sosa. El jueves 12 de febrero, la localidad también recibirá las tradicionales Noches de Jazz.

Parques como espacios de identidad y comunidad

Las propuestas no solo apuntan al entretenimiento, sino también a fortalecer la identidad local y el sentido de pertenencia. Actividades como los riegos colectivos de árboles plantados por la comunidad o los viveros de plantas nativas promueven el cuidado del ambiente y la participación vecinal.

Así, los parques de Canelones se consolidan como verdaderos escenarios culturales a cielo abierto, donde el verano se vive entre música, memoria, naturaleza y encuentros que refuerzan los lazos sociales.