Este verano, los parques de Canelones renuevan su rol como espacios de encuentro social, sumando propuestas culturales que se integran a las actividades habituales del año. La iniciativa incluye cine al aire libre, caminatas fotográficas, festivales, viveros con plantas nativas, riegos colectivos de árboles, carnaval, música y ludotecas, conformando un abanico de experiencias pensadas para todas las edades y públicos.
Verano con identidad
Los parques de Canelones se convierten en escenarios de cultura y encuentro
Cine, caminatas fotográficas, música y actividades comunitarias forman parte de una agenda estival gratuita que busca promover la inclusión, el acceso a la cultura y el cuidado del ambiente en Canelones.