Cultura y espectáculos Canelones | cultura | actividades

Verano con identidad

Los parques de Canelones se convierten en escenarios de cultura y encuentro

Cine, caminatas fotográficas, música y actividades comunitarias forman parte de una agenda estival gratuita que busca promover la inclusión, el acceso a la cultura y el cuidado del ambiente en Canelones.

Parques de Canelones

 Intendencia de Canelones
Por Redacción de Caras y Caretas

Este verano, los parques de Canelones renuevan su rol como espacios de encuentro social, sumando propuestas culturales que se integran a las actividades habituales del año. La iniciativa incluye cine al aire libre, caminatas fotográficas, festivales, viveros con plantas nativas, riegos colectivos de árboles, carnaval, música y ludotecas, conformando un abanico de experiencias pensadas para todas las edades y públicos.

En total se desarrollarán 13 funciones de cine durante la temporada estival en parques de Sauce, Las Piedras, Pando, Parque Roosevelt, Santa Lucía, Canelones y La Paz. A su vez, los días 13, 20 y 27 de enero, a partir de las 19 horas, el Parque Roosevelt será escenario de caminatas fotográficas gratuitas que invitan a redescubrir el paisaje desde una mirada creativa y participativa.

Cultura accesible y derechos humanos

El director de Eventos de la Dirección de Parques del Gobierno de Canelones, Alejandro Guarnieri, explicó que el objetivo central del programa es “desarrollar un cronograma de actividades inclusivas y con perspectiva de género, que fortalezcan el acceso a la cultura y el disfrute del tiempo libre”. En esa línea, destacó que las películas que se proyectarán abordan temáticas vinculadas a los derechos humanos, buscando generar reflexión y diálogo en comunidad.

En el parque Artigas de Las Piedras, además, se realizará un certamen de canto los días 5, 6 y 7 de febrero a partir de las 20 horas, en homenaje a los cien años del nacimiento de Julio Sosa. El jueves 12 de febrero, la localidad también recibirá las tradicionales Noches de Jazz.

Parques como espacios de identidad y comunidad

Las propuestas no solo apuntan al entretenimiento, sino también a fortalecer la identidad local y el sentido de pertenencia. Actividades como los riegos colectivos de árboles plantados por la comunidad o los viveros de plantas nativas promueven el cuidado del ambiente y la participación vecinal.

Así, los parques de Canelones se consolidan como verdaderos escenarios culturales a cielo abierto, donde el verano se vive entre música, memoria, naturaleza y encuentros que refuerzan los lazos sociales.

