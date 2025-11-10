CineMarea 2025: campamento intinerante de cine publicó su cronograma de proyecciones

Del 14 de noviembre al 15 de diciembre, el proyecto CineMarea regresará a las rutas del país con una propuesta que combina cine, creación colectiva, formación e intercambio cultural. La iniciativa, que invita a cineastas nacionales e internacionales a convivir con diferentes comunidades, recorrerá cuatro localidades del interior del país: Aguas Dulces, Aiguá, Carmelo y La Floresta, donde se desarrollarán rodajes, talleres y proyecciones al aire libre.
Lejos de ser un festival tradicional, CineMarea se presenta como una residencia itinerante en la que el cine se convierte en experiencia compartida. Durante cuatro semanas, los participantes producirán cuarenta cortometrajes inspirados en la identidad, los paisajes y las historias de cada localidad. Las obras se estrenarán cada viernes en espacios públicos, transformando plazas y playas en auténticas salas de proyección bajo las estrellas.
La programación incluirá talleres y conversatorios a cargo de reconocidos referentes del audiovisual, entre ellos Rodrigo Moreno, Laura Paredes, Claudia Píriz, Manuel Facal, Virginia Bogliolo y Fernando Hernández, quienes abordarán temáticas que van desde la dirección y la actuación hasta el cine documental y la distribución alternativa. Las actividades estarán abiertas tanto a los residentes del programa como a vecinos y vecinas de cada zona.
El recorrido concluirá en Montevideo, con una función especial en la Sala Zitarrosa el 16 de diciembre, donde se exhibirá una selección de los cortos realizados.
Propuesta de talleres por localidad
Rodrigo Moreno – Taller de dirección en Carmelo
Laura Paredes – Taller de actuación en Aguas Dulces
Ana Clara Rodríguez - Taller de cine y Tarot en Aguas Dulces
Claudia Píriz – Taller de experimentación sonora en Aiguá
Manuel Facal – Taller de realización de cine de género en Carmelo
Virginia Bogliolo – Conversatorio de distribución alternativa en Montevideo
Juan Ignacio Fernández Hoppe - Taller de cine documental, montaje y realización en La Floresta
Fernando Hernández - Taller de actuación para no actores en La Floresta
El cine como acto de comunidad
La directora y fundadora de CineMarea, Belén Ballesteros Molina, sostiene que el espíritu del proyecto se basa en la idea de que “hacer cine puede ser un acto de comunidad”. En sus palabras, cada edición recuerda que “el territorio nos enseña más que cualquier manual, y que el cine todavía puede ser un espacio de encuentro, de aprendizaje y de afecto”.
Desde su creación, CineMarea se ha consolidado como un puente entre culturas y generaciones, promoviendo la democratización del cine y la visibilidad de las comunidades locales. Los cortometrajes que surgen de esta travesía continúan su camino por festivales internacionales, llevando consigo las voces y paisajes del Uruguay profundo.