CineMarea 2025: campamento intinerante de cine publicó su cronograma de proyecciones

El recorrido concluirá en Montevideo, con una función especial en la Sala Zitarrosa el 16 de diciembre, donde se exhibirá una selección de los cortos realizados.

Rodaje en Ciudad del Carmen 10 copia

Propuesta de talleres por localidad

Rodrigo Moreno – Taller de dirección en Carmelo

Laura Paredes – Taller de actuación en Aguas Dulces

Ana Clara Rodríguez - Taller de cine y Tarot en Aguas Dulces

Claudia Píriz – Taller de experimentación sonora en Aiguá

Manuel Facal – Taller de realización de cine de género en Carmelo

Virginia Bogliolo – Conversatorio de distribución alternativa en Montevideo

Juan Ignacio Fernández Hoppe - Taller de cine documental, montaje y realización en La Floresta

Fernando Hernández - Taller de actuación para no actores en La Floresta

Production Meeting Atlantida 2

El cine como acto de comunidad

La directora y fundadora de CineMarea, Belén Ballesteros Molina, sostiene que el espíritu del proyecto se basa en la idea de que “hacer cine puede ser un acto de comunidad”. En sus palabras, cada edición recuerda que “el territorio nos enseña más que cualquier manual, y que el cine todavía puede ser un espacio de encuentro, de aprendizaje y de afecto”.

Desde su creación, CineMarea se ha consolidado como un puente entre culturas y generaciones, promoviendo la democratización del cine y la visibilidad de las comunidades locales. Los cortometrajes que surgen de esta travesía continúan su camino por festivales internacionales, llevando consigo las voces y paisajes del Uruguay profundo.