Cultura y espectáculos En la noche nacen flores | Diego Juan | espectáculo

Música

Diego Juan presenta "En la noche nacen flores" en la Sala Hugo Balzo

El show de Diego Juan promete un cruce de lenguajes donde lo visual, lo poético y lo teatral se integran a las canciones, en una propuesta que apuesta a la sensibilidad y al encuentro.

Por Redacción de Caras y Caretas

El próximo 19 de octubre a las 20 horas, la Sala Hugo Balzo del Auditorio Nacional del Sodre se llenará de música, poesía, imágenes y teatro en la presentación oficial de “En la noche nacen flores”, el nuevo trabajo del compositor Diego Juan, editado por el sello Ayuí.

Más que un concierto, se trata de una experiencia donde confluirán distintas ramas del arte, con más de diez artistas en escena creando un universo escénico en el que la canción se expande y se vuelve ritual colectivo.

Un espectáculo que florece en la noche

Acompañado por una sólida banda base integrada por Victoria Gutiérrez (guitarras), Walter “Nego” Haedo (percusión), Domingo Suárez (bajo y acordeón), Sebastián Grosso (batería) y el propio Diego Juan en voz y guitarra, el concierto contará con invitados especiales como Andrea Viera, Ernesto Díaz, Flavia López, Diego Mutiuzabal, Natalia Tejera, Sergio Astengo, Daniel Viña, Salomé Carramal y Fernando Ulivi, además de otras sorpresas que se revelarán en la noche.

El despliegue promete un cruce de lenguajes donde lo visual, lo poético y lo teatral se integran a las canciones, en una propuesta que apuesta a la sensibilidad y al encuentro.

Un disco sembrado en la oscuridad

En la noche nacen flores comenzó a gestarse en 2020 con la canción “Hay una herida abierta”, que aborda el dolor de la sociedad uruguaya frente a los desaparecidos. Desde allí, Diego Juan decidió dar un paso hacia afuera de lo íntimo y cantar lo que sucede a su alrededor: lo familiar, lo laboral, lo social.

“Es un disco sembrado en la noche —explica el artista—, donde cada canción fue creciendo como una flor que hoy se abre para compartirse”.

La producción estuvo a cargo de Diego Janssen, junto a aportes de Fernando Ulivi y Poly Rodríguez en el tema “Ven a cantar”. Entre los músicos invitados figuran nombres de la talla de Juan Quintero, Pinocho Routin, Chacha De León y muchos más, que sumaron voces y matices a un trabajo coral.

Un arte que se multiplica

El aspecto visual del proyecto también tiene un lugar central: participaron la artista plástica Helena Gigena, el actor y artista visual Gabriel “Tiki” López, el fotógrafo Martín Pérez y la diseñadora Diana Lacabanne, responsables de dar forma a la identidad estética de la obra.

Entradas y detalles

El espectáculo es apto para todo público y el acceso es gratuito para la primera infancia (hasta 5 años inclusive). Las entradas están disponibles en Tickantel y en la boletería del Auditorio, con beneficios para Comunidad La Diaria, Club El País y Socio Espectacular.

Temas

