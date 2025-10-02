Diego Juan presenta "En la noche nacen flores" en la Sala Hugo Balzo

El despliegue promete un cruce de lenguajes donde lo visual, lo poético y lo teatral se integran a las canciones, en una propuesta que apuesta a la sensibilidad y al encuentro.

Un disco sembrado en la oscuridad

En la noche nacen flores comenzó a gestarse en 2020 con la canción “Hay una herida abierta”, que aborda el dolor de la sociedad uruguaya frente a los desaparecidos. Desde allí, Diego Juan decidió dar un paso hacia afuera de lo íntimo y cantar lo que sucede a su alrededor: lo familiar, lo laboral, lo social.

“Es un disco sembrado en la noche —explica el artista—, donde cada canción fue creciendo como una flor que hoy se abre para compartirse”.

La producción estuvo a cargo de Diego Janssen, junto a aportes de Fernando Ulivi y Poly Rodríguez en el tema “Ven a cantar”. Entre los músicos invitados figuran nombres de la talla de Juan Quintero, Pinocho Routin, Chacha De León y muchos más, que sumaron voces y matices a un trabajo coral.

Un arte que se multiplica

El aspecto visual del proyecto también tiene un lugar central: participaron la artista plástica Helena Gigena, el actor y artista visual Gabriel “Tiki” López, el fotógrafo Martín Pérez y la diseñadora Diana Lacabanne, responsables de dar forma a la identidad estética de la obra.

Entradas y detalles

El espectáculo es apto para todo público y el acceso es gratuito para la primera infancia (hasta 5 años inclusive). Las entradas están disponibles en Tickantel y en la boletería del Auditorio, con beneficios para Comunidad La Diaria, Club El País y Socio Espectacular.