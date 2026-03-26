"Las Letras", primer adelanto del disco "Submarino" de La Foca

No es una afirmación ingenua. Es, más bien, una decisión estética y emocional. En el universo de La Foca, el mundo está bien porque ha sido reconstruido desde adentro. La canción suena a eso: a una banda que, tras reconfigurarse, encuentra una nueva forma de equilibrio.

Hay algo profundamente luminoso en esta etapa. La reestructuración no aparece como ruptura sino como nacimiento. Un mundo nuevo, sí, pero uno donde la calma tiene peso y la melodía respira sin prisa.

Submarino: profundidad y regreso

Las Letras - Lanzamiento de La Foca

El próximo disco, Submarino, se anuncia como una inmersión. Y este primer corte funciona como la puerta entreabierta: un umbral donde lo conocido y lo nuevo dialogan.

La Foca regresa —aunque, en verdad, nunca se fue— con canciones que parecen mirar hacia adelante sin olvidar el pulso que las trajo hasta aquí. En esa continuidad está su mayor fuerza: la capacidad de evolucionar sin perder la identidad.

Arquitectura sonora: manos, nombres, detalles

Grabado, mezclado y masterizado por Juan Stewart entre Estudio El Árbol y Estudio 0618 en Buenos Aires, el single reúne sensibilidades que expanden el universo de la banda. La producción, compartida entre Andrés Ameijenda y La Foca, se sostiene sobre una base sólida y a la vez flexible.

La presencia de Lulo Esain como Drum Doctor, y la participación de Banin Fraile en teclados, suman capas que enriquecen sin saturar. Todo parece medido, respirado, necesario.

La formación actual —Federico González en voz y guitarras, Diego Lorenzo en bajo, Ismael González y Sebastián Lluberas en guitarras, Rubén Larrosa en batería, y la delicadeza de Lucía Aguirre en coros — configura un organismo vivo, en plena reconfiguración, pero con una identidad que no se diluye.

La portada fue diseñada por Ismael González

Bonus track: les dejamos la canción que ama nuestra compañera Leonor que es gran admiradora de la banda para que vayan investigando sobre los demás trabajos de la banda:

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El mundo está bien: una consigna íntima

En tiempos donde la música muchas veces corre detrás del ruido, La Foca elige otra dirección: la de la persistencia sensible.

“Las Letras” no solo adelanta un disco. Propone un estado. Una manera de estar en el mundo.

Y en esa frase simple —el mundo está bien— se esconde algo más profundo: la convicción de que, a veces, la belleza no necesita imponerse. Solo necesita volver.