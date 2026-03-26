"Las Letras", primer adelanto del disco "Submarino" de La Foca

En la cartografía íntima de la música uruguaya, pocas bandas han sabido habitar el tiempo con la serenidad y la persistencia de La Foca. Desde sus primeras canciones, tejidas entre guitarras luminosas y una sensibilidad que nunca cedió a la urgencia de las modas, el grupo se convirtió en una especie de faro indie: constante, silencioso, profundamente influyente.
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A lo largo de los años —más de los que cualquier otra banda del circuito alternativo local puede reclamar y recientes ganadores del premio trayectoria de El Bloque Awards —, su trayectoria se volvió una narrativa de resistencia poética. Cambios de formación, mutaciones estéticas, pausas y regresos: todo parece haber sido parte de un mismo movimiento natural, como las mareas que no se apuran, pero siempre vuelven.
Un nuevo oleaje: “Las Letras” como presagio
“Las Letras”, primer adelanto de Submarino, no llega como un golpe sino como una brisa. Dulce, abierta, con un estribillo que se deja silbar como si ya hubiera vivido en nosotros antes: “el mundo está bien”.
No es una afirmación ingenua. Es, más bien, una decisión estética y emocional. En el universo de La Foca, el mundo está bien porque ha sido reconstruido desde adentro. La canción suena a eso: a una banda que, tras reconfigurarse, encuentra una nueva forma de equilibrio.
Hay algo profundamente luminoso en esta etapa. La reestructuración no aparece como ruptura sino como nacimiento. Un mundo nuevo, sí, pero uno donde la calma tiene peso y la melodía respira sin prisa.
Submarino: profundidad y regreso
El próximo disco, Submarino, se anuncia como una inmersión. Y este primer corte funciona como la puerta entreabierta: un umbral donde lo conocido y lo nuevo dialogan.
La Foca regresa —aunque, en verdad, nunca se fue— con canciones que parecen mirar hacia adelante sin olvidar el pulso que las trajo hasta aquí. En esa continuidad está su mayor fuerza: la capacidad de evolucionar sin perder la identidad.
Arquitectura sonora: manos, nombres, detalles
Grabado, mezclado y masterizado por Juan Stewart entre Estudio El Árbol y Estudio 0618 en Buenos Aires, el single reúne sensibilidades que expanden el universo de la banda. La producción, compartida entre Andrés Ameijenda y La Foca, se sostiene sobre una base sólida y a la vez flexible.
La presencia de Lulo Esain como Drum Doctor, y la participación de Banin Fraile en teclados, suman capas que enriquecen sin saturar. Todo parece medido, respirado, necesario.
La formación actual —Federico González en voz y guitarras, Diego Lorenzo en bajo, Ismael González y Sebastián Lluberas en guitarras, Rubén Larrosa en batería, y la delicadeza de Lucía Aguirre en coros — configura un organismo vivo, en plena reconfiguración, pero con una identidad que no se diluye.
La portada fue diseñada por Ismael González
Bonus track: les dejamos la canción que ama nuestra compañera Leonor que es gran admiradora de la banda para que vayan investigando sobre los demás trabajos de la banda:
El mundo está bien: una consigna íntima
En tiempos donde la música muchas veces corre detrás del ruido, La Foca elige otra dirección: la de la persistencia sensible.
“Las Letras” no solo adelanta un disco. Propone un estado. Una manera de estar en el mundo.
Y en esa frase simple —el mundo está bien— se esconde algo más profundo: la convicción de que, a veces, la belleza no necesita imponerse. Solo necesita volver.