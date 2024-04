"El departamento 20 sí existe"

"La migración no es siempre una decisión personal. Es consecuencia de condiciones imperantes al momento de emigrar, adversas y esperanzadoras al mismo tiempo", dice Muñoz Rojo.

Además, subrayó en la presentación que el libro "es muy variado" y agregó que las personas que ya leyeron sus páginas "dan fe" de que esto es así, además de que es "difícil llegar al meollo" del mismo.

En tanto Bidegain comentó que el libro "es largo, ambicioso", y que en obras así "uno siempre tiene ese afán por encontrar cuál es el hilo conductor".

"Encontramos 70 testimonios de uruguayos y uruguayas que nos van relatando sus experiencias en distintas formas; hay experiencias, reflexiones y anécdotas", dijo Bidegain.

En esa línea, subrayó que hay "dos criterios" para ordenar estas anécdotas de uruguayos en el exterior: "En un primer momento se van sucediendo los relatos en términos de las ocupaciones, las preocupaciones, las orientaciones de las personas, por lo que ahí ahí tenemos los publicadores, los escritores, los artistas, distintas ocupaciones, sensibilidades que orientan estas personas".

El segundo criterio, destacó Bidegain es por ubicación geográfica de quien relata la anécdota: "Vamos a ir recorriendo testimonios, historias que hacen aqué es lo que viven personas en España, en Canadá, etc. y así hay una gran cantidad de experiencias que se van sucediendo".

Por otro lado, valoró y sostuvo que le llamó la atención que el libro se sintiera "cercano" desde el inicio. "Rápidamente al empezar a leerlo me había envuelto en un montón de cosas donde me sentí bastante identificado y bastante invitado a seguir leyendo [...] habiendo vivido 11 años en el extranjero, en distintos países, era imposible que muchas de las experiencias no resonaran en mí muy fuertemente".

"Una fortaleza que anticipo es la capacidad de que el lector, a través de la sucesión de los relatos que son independientes y que están estructurados de forma distinta, vaya atando cabos y muy personalmente vaya viendo por solapamiento elementos comunes", destacó Bidegain

En esa línea, sostuvo que a medida que uno lee el texto aparecen las experiencias de colaboración, solidad internacional y de ida y venida de generaciones que reflexionan sobre sus vivencias en distintos territorios.

"El departamento 20 si existe"

Por su parte, Marcia Collazo sostuvo en su alocución que "desde el punto de vista muy especial" el libro de Muñoz Rojo "por suerte" no es académico: "Es un libro libre".

"Celebro el surgimiento de un libro como este, de difícil clasificación, y a mi eso no me gusta, ,e parece que cada clasificación que hacemos del mundo es un barrote que le ponemos, así que es bueno que no lo podemos clasificar", indicó.

Collazo destacó que es un libro "lleno de vida" y de "nostalgia".

"Si existe un hilo conductor en esta obra, ese para mí es el de la identidad, desde la primera línea hasta la última, con esto me refiero a una construcción que se va dando a lo largo de uno o varios procesos históricos, sociales y culturales, cuyo resultado es un conjunto de ideas sobre nosotros, que a su vez son preguntas permanentes", manifestó.

Collazo, se mostró segura al decir que el departamento 20 "si existe" y que "ni siquiera se saben cuantos son" los uruguayos que habitan en él "sin contar hijos y nietos": "Los uruguayos del departamento 20 están dispersos por el ancho mundo", sostuvo.