El Picadero: veinte años de memoria, poesía y comunidad en movimiento

Pero el festejo no se limita a mirar hacia atrás. Consciente de su tiempo, El Picadero trabaja en esta creación junto a la Asociación de Sordos del Uruguay (ASUR) y la Comisión de Arte y Cultura Sorda (ARCUS), sumando intérpretes y artistas de la Lengua de Señas Uruguaya (LSU). La accesibilidad no aparece aquí como un agregado, sino como parte integral de la poética de la obra, reafirmando que el circo es un arte de encuentro abierto a todos los públicos.

La celebración llega, además, con reconocimientos: el colectivo recibe una distinción a la Trayectoria en Circo otorgado por el Instituto Nacional de Artes Escénicas, en el marco del Festival Internacional de Artes Escénicas, así como apoyos de los fondos concursables y de fortalecimiento de las artes . Distinciones que confirman lo que el público ya sabe: que El Picadero es una pieza clave en la cultura uruguaya contemporánea.

Las funciones, con entrada a la gorra y previa reserva, invitan a sumarse a un ritual colectivo en el galpón de Uruguayana 3836. Allí, donde hace dos décadas comenzó todo, volverán a florecer risas, asombros y memorias. Un recordatorio de que el circo, como la vida, es siempre más rico cuando se comparte.