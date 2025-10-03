El circo siempre fue un territorio fértil para la imaginación. Un espacio donde lo imposible encuentra cuerpo y donde la risa se mezcla con el vértigo, la poesía con el humor. En Uruguay, esa chispa encontró un lugar especial en El Picadero, un colectivo nacido en 2005 que, dos décadas después, celebra su historia y su presente con un nuevo espectáculo que no solo repasa su camino, sino que lo reinventa desde la memoria viva de quienes lo han hecho posible.
Un referente circense
El Picadero: veinte años de memoria, poesía y comunidad en movimiento
La celebración de El Picadero se materializa en un espectáculo que tendrá funciones entre octubre y noviembre, con estreno el sábado 4 de octubre.