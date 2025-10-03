Concurso Juan Carlos Onetti: $100.000 y publicación para las obras ganadoras

Cambios y políticas culturales

La edición 2025 del certamen incorpora ajustes en los requisitos formales de cada categoría, a fin de que el concurso se adecue a las características específicas de los géneros y a las sugerencias realizadas en años anteriores por escritores, jurados y la Casa de los Escritores.

Asimismo, se mantiene la paridad de género en la conformación de los jurados, junto con la renovación de sus integrantes para incluir nuevas miradas sin dejar de convocar a figuras de trayectoria en el ámbito cultural.

En convenio con la Casa de los Escritores, la directiva de la institución designa a uno de los integrantes de cada terna, señalados en la lista con un asterisco.

Jurados 2025

Poesía: Elbio Chitaro*, Domingo Milesi, Magdalena Portillo

Narrativa: Ana Fornaro, Mayra Nabril*, Manuel Soriano

Dramaturgia: Mané Pérez, Joaquín Doldán Lema*, Valeria Fontán

Literatura Infantil y Juvenil: Jacqueline Giménez, Susana Aliano Casales*, Sebastián Santana

Postulaciones abiertas

La convocatoria permanecerá abierta hasta el domingo 12 de octubre a las 23.59 horas. Las inscripciones deben realizarse a través del formulario web disponible en la página de la Intendencia de Montevideo, donde también se pueden consultar las bases del certamen.

Con este concurso, la comuna reafirma su compromiso con la creación literaria nacional, consolidando al Premio Onetti como un espacio de referencia para autores y autoras uruguayos.